Guardia Nacional emite recomendaciones para senderismo seguro en alta montaña

GENERANDO AUDIO...

Hace cuatro meses ocurrió un accidente fatal en el camino de acceso al Nevado de Toluca, uno de los destinos más visitados para el senderismo en alta montaña. Desde entonces, esta zona permanece cerrada a visitantes como medida preventiva.

En este contexto, Uno TV ingresó junto con la Guardia Nacional hasta el último punto al que pueden llegar los vehículos, conocido como “La Posada”, donde autoridades federales compartieron recomendaciones de seguridad para quienes practican senderismo en zonas de alta montaña.

Senderismo seguro en alta montaña: recomendaciones de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional señaló que la principal recomendación para practicar senderismo seguro es contratar un guía certificado, ya que conoce los caminos permitidos, las zonas de riesgo y las rutas más seguras. El coronel Jesús Acosta, comandante del 2º Batallón, explicó que lo que parece un trayecto sencillo puede volverse peligroso en minutos.

Otra medida clave es mantener comunicación constante. Las autoridades recomiendan informar a familiares o personas de confianza sobre la actividad, el lugar y el tiempo estimado del recorrido, para que sepan dónde buscar apoyo en caso de emergencia.

El equipo adecuado es indispensable. La Guardia Nacional advierte que el clima en la montaña es extremo y cambiante, por lo que se debe subir bien abrigado, con chamarra impermeable, pantalón impermeable, calzado especializado y bastones. También se recomienda no subir con menores de edad, evitar hacerlo en solitario y permanecer siempre con el grupo.

Para quienes acceden en vehículo, las autoridades piden subir en dos o tres unidades, respetar los límites de velocidad y utilizar vehículos en buenas condiciones, capaces de transitar por caminos de montaña. Esto permite reaccionar mejor ante cualquier incidente y facilita una posible evacuación.

Actualmente, la Guardia Nacional mantiene más de tres mil elementos desplegados en puntos de acceso a volcanes y montañas del país. Asimismo, señalan que el objetivo es reducir riesgos, evitar accidentes y proteger la integridad de visitantes y deportistas que acuden a estas zonas naturales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.