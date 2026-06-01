Investigan a jefe de la Unidad Antisecuestro de Hidalgo por presunta fiesta en oficinas oficiales

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Titular de Unidad Antisecuestro convivía con alcohol en oficinas. Foto: GettyImages

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una investigación interna contra Manuel García Guzmán, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), luego de que en redes sociales circularan videos en los que presuntamente aparece participando en una reunión con bebidas alcohólicas dentro de instalaciones gubernamentales. El caso ya fue remitido al Órgano Interno de Control para determinar si existió un uso indebido de recursos o espacios oficiales.

🚨🍻 INVESTIGAN A JEFE ANTISECUESTROS POR PRESUNTA FIESTA EN OFICINAS 🥴



El director de la Unidad Antisecuestro de #Hidalgo se encuentra bajo investigación tras la difusión de señalamientos sobre una presunta fiesta realizada dentro de instalaciones oficiales.



El caso ha… pic.twitter.com/ioTQyqhWyh — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 30, 2026

La indagatoria comenzó tras la difusión de grabaciones en plataformas digitales donde se observa a varias personas en lo que aparenta ser una convivencia al interior de oficinas públicas. En una de las imágenes, el funcionario aparece sosteniendo una botella y realizando movimientos de baile mientras convive con otros asistentes.

Videos en redes sociales originan investigación

Las imágenes comenzaron a viralizarse durante los últimos días, como en la cuenta de denuncia de X, identificada como Qué Poca Madre, y generaron cuestionamientos sobre el uso de instalaciones gubernamentales destinadas a labores de procuración de justicia.

De acuerdo con los videos difundidos, la reunión habría ocurrido dentro de espacios oficiales vinculados con la operación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, área encargada de investigar y combatir uno de los delitos de mayor impacto en la entidad.

Aunque hasta el momento no se ha determinado cuándo ocurrieron los hechos ni si se utilizaron recursos públicos durante la presunta convivencia, las grabaciones fueron suficientes para que las autoridades iniciaran una revisión interna.

La investigación buscará establecer si hubo alguna conducta que contravenga las normas que regulan el desempeño de los servidores públicos y el uso de bienes gubernamentales.

PGJEH turna el caso al Órgano Interno de Control

El encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, confirmó públicamente que el asunto fue canalizado al Órgano Interno de Control, instancia responsable de analizar posibles faltas administrativas cometidas por personal de la dependencia.

El funcionario indicó que será dicha área la encargada de recabar información, revisar evidencias y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades.

En caso de acreditarse alguna irregularidad, podrían aplicarse las sanciones previstas en la normatividad correspondiente para servidores públicos.

Analizarán posible uso indebido de instalaciones y recursos públicos

Entre los aspectos que serán revisados durante la investigación se encuentra el presunto uso de oficinas gubernamentales para actividades ajenas a las funciones institucionales, así como la posible utilización de recursos públicos durante la reunión difundida en redes sociales.

Las autoridades estatales no han informado sobre medidas cautelares o suspensiones relacionadas con el titular de la UECS mientras se desarrolla el procedimiento interno.

Por ahora, la investigación permanece en etapa de análisis y será el Órgano Interno de Control el que determine si existieron responsabilidades administrativas o cualquier otra conducta susceptible de sanción.

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