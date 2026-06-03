Zempoala sorprende con haciendas, gastronomía y tradición

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Zempoala, entre exconventos, tianguis y haciendas histórica. Foto: Cuartoscuro

Zempoala, Hidalgo, es uno de los Pueblos Mágicos más cercanos a la Ciudad de México y una opción para quienes buscan una escapada de fin de semana entre historia, gastronomía y arquitectura colonial.

Sus calles, plazas y antiguas haciendas permiten a los visitantes conocer una parte de la historia hidalguense mientras disfrutan de la cocina tradicional.

¿Qué hacer en Zempoala, Hidalgo?

Uno de los principales atractivos de Zempoala es su tradicional tianguis dominical, instalado en las inmediaciones de la plaza principal, sobre la calle Morelos.

En este mercado es posible encontrar productos del campo, quesos artesanales, hierbas medicinales y una amplia variedad de artesanías elaboradas por productores locales. Destacan las vajillas de barro, utensilios de madera y los molcajetes fabricados con piedra volcánica.

Gastronomía de Zempoala: qué comer en el Pueblo Mágico

La gastronomía de Zempoala es uno de los mayores atractivos para quienes visitan la región.

Entre los platillos más representativos destacan:

La barbacoa

Quesadillas de huitlacoche

Tlacoyos de alverjón

Caldo de malva

Ximbotes de caracol

Ceviche de hongo seta

Uno de los platillos más conocidos es el pollo en pulque, una receta elaborada con jitomate, cebolla, chipotle y papas cambray cocinadas junto con esta bebida tradicional derivada del maguey.

Ex Convento de Todos los Santos y Acueducto del Padre Tembleque

Entre los sitios históricos que pueden visitarse destaca el Ex Convento de Todos los Santos, una construcción franciscana que resguarda elementos arquitectónicos y artísticos de gran relevancia.

A unos kilómetros del centro también se encuentra el Acueducto del Padre Tembleque, una obra hidráulica iniciada en el siglo XVI y reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Haciendas pulqueras en Zempoala

La historia de Zempoala también puede conocerse a través de sus antiguas haciendas pulqueras.

Entre las más visitadas se encuentran la Hacienda San Antonio Tochatlaco y la Hacienda Santa María Tecajete, inmuebles que conservan parte de la arquitectura y tradición productiva que caracterizó a la región durante décadas.

¿Cómo llegar a Zempoala desde la CDMX?

El trayecto desde la Ciudad de México hasta Zempoala, Hidalgo, es de aproximadamente 82 kilómetros y puede realizarse en alrededor de una hora por carretera.

La ruta más utilizada contempla tomar la autopista México-Pachuca y posteriormente conectar con la autopista México-Tuxpan hasta llegar al municipio.

Los costos de peaje rondan los 145 pesos por trayecto, mientras que el gasto en combustible puede variar según el vehículo y las condiciones de viaje.

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