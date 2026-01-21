Buscan en todo el país a adolescentes desaparecidas en Querétaro; una ya fue localizada

GENERANDO AUDIO...

Airam Joseline fue ubicada en Guanajuato. Foto: Alerta Amber Querétaro

Lo que inició como un paseo de amigas, terminó con la desaparición de cuatro adolescentes, habitantes de una Casa Hogar de Querétaro. Una de ellas fue localizada la tarde de este martes y se mantiene la búsqueda, en todo México, del resto.

Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo de 14 años, Marjorie Tamayo Ayquipa de 16 y Citlali Pérez Oria de 17 fueron vistas por última vez en la Plaza Paseo Querétaro, en los límites de los municipios de Querétaro y El Marqués, el 15 de enero pasado. La Alerta Amber se activó dos días después.

En el caso de Airam Joseline Lara Montes, quien se separó del grupo, fue ubicada en Guanajuato y está bajo valoraciones médicas y psicológicas.

“Tenemos una coordinación y comunicación permanente con las entidades federativas vecinas, específicamente con las autoridades competentes en la materia, porque nosotros estamos recabando la información para su pronta localización”, Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro

La prioridad sigue siendo la localización con vida de las tres mujeres adolescentes.

“Mi prioridad es la localización. Ahorita lo que estamos buscando es identificar en dónde se encuentran las personas desaparecidas”, Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal de Querétaro.

Las jóvenes formaban parte de la Casa de Jesús A.C., ubicada en el Centro de la ciudad de Querétaro, es una organización sin fines de lucro que, según su descripción, “ayuda a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en riesgo y desventaja por pobreza, falta de oportunidades, violencia, desintegración familiar, adicciones o abusos”.

La Fiscalía confirmó que el presunto maltrato es una de las líneas de investigación para determinar la causa de su huida.

En la red social Facebook surgió un perfil denominado ‘Carmen Citlali Marjori’, presuntamente autoría de tres de las jóvenes quienes han solicitado no ser buscadas y acusan supuestos maltratos; piden que se investigue y aclare la veracidad de dichas publicaciones.

“No se ha identificado que realmente sean ellas quienes se estén comunicando. Cuatro adolescentes, y que la Fiscalía del Estado no las pueda identificar y no pueda identificar en dónde están, aun cuando se hubieran ido por su propia voluntad, pues resulta grave”, Marlene Martín Rico, activista.

El perfil lleva el nombre de las tres que no han sido localizadas; en tanto la Fiscalía reiteró el llamado ciudadano para reportar cualquier indicio de su paradero a las líneas de emergencia.

