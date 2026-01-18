Se cumplen 7 años de la explosión en Tlahuelilpan que se cobró la vida 137 personas

GENERANDO AUDIO...

Homenaje a las víctimas de Tlahuelilpan. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este domingo 18 de enero se cumplen 7 años de la explosión de una fuga clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual se cobró la vida de 137 personas. Una de las razones por las que tantas personas fallecieron en este accidente es porque horas antes de la tragedia, cientos de personas se reunieron en el lugar de la fuga para robar el combustible.

¿Qué pasó el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo?

La tarde del 18 de enero de 2019, un grupo de personas se reunieron a recolectar gasolina de la fuga del ducto Tuxpan-Tula, ubicado en una parcela del municipio de Tlahuelilpan, en la localidad de San Primitivo.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve que la gasolina salió expulsada de la manguera rota como si fuera un “géiser”. Las personas se acercaron a la toma para llevarse el combustible en bidones, cubetas, tambos y otros recipientes similares.

El robo del combustible ocurrió ante la mirada de elementos del Ejército y de la policía de los tres niveles, quienes acudieron al lugar tras el reporte pero no hicieron nada para detener a los habitantes del lugar.

137 personas murieron por la explosión en Tlahuelilpan

El Gobierno de México mencionó que en el lugar instalaron una toma clandestina rudimentaria para robarse el combustible; debido a la falta de conocimiento para manejar este tipo de tuberías, la presión se salió de control y el líquido comenzó a brotar masivamente elevándose varios metros.

Alrededor de las 7 de la noche ocurrió la explosión que se cobró la vida de más de un centenar de personas. Hasta el día de hoy no se conoce la causa exacta qué provocó la explosión, aunque la versión más probable menciona que una chispa provocó el incendio.

Las cifras oficiales mencionan que 69 personas fallecieron en el lugar y 81 fueron hospitalizadas por quemaduras, de las cuales, murieron 68; sólo 13 recibieron el alta médica. El saldo final fue de 137 muertos.

