Familia sufre violento asalto en la México–Querétaro; quedó grabado en video

“Al primero que se mueva le voy a dar un balazo”. FOTO: Getty

Una familia fue víctima de un violento asalto la noche del lunes 12 de enero en la autopista México–Querétaro, a la altura del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, una de las zonas industriales más transitadas del tramo. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas y fue captado en video por las propias víctimas.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo un sujeto interceptan el vehículo, amenazan a los ocupantes y los obligan a entregar sus pertenencias. Durante el asalto, uno de los agresores lanza la advertencia: “Al primero que se mueva le voy a dar un balazo”.

La agresión ocurrió luego de que el vehículo de la familia ponchara una llanta al impactar una piedra colocada de forma intencional sobre el camino, según relataron las víctimas. Al detenerse, dos hombres armados se acercaron, los amagaron y comenzaron a revisar el automóvil para despojarlos de objetos de valor.

Durante el ataque, el conductor, fue golpeado en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, lo que le provocó una herida de consideración. Los asaltantes también ordenaron a los demás pasajeros que se agacharan mientras cometían el robo, manteniéndolos bajo amenaza constante.

Hasta el momento, pese a que el hecho fue denunciado ante las autoridades, quedó documentado en video y fue ampliamente difundido, no se reportan personas detenidas ni existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

