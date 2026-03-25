Indigna video: hombre noquea a menor autista en Pachuca tras presunto conflicto por mascotas

GENERANDO AUDIO...

Hombre ataca a menor autista por disputa de mascotas. Foto:Getty Images/ilustrativa

Un menor de edad con autismo fue agredido por un adulto en Pachuca, en un hecho que quedó registrado en video y que se ha difundido en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, el incidente ocurrió por un altercado relacionado con mascotas.

Advertencia; el siguiente video contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

Video muestra agresión directa contra el menor

En la grabación se observa al menor sosteniendo una bebida, cuando un hombre aparece en escena y comienza a actuar de forma violenta.

El agresor golpea primero una puerta, aparentemente con la intención de intimidar, y posteriormente se aproxima al menor, quien voltea tras escuchar el ruido. Sin mediar mayor interacción, el sujeto lanza una patada al abdomen, provocando que el menor caiga y suelte sus pertenencias.

Golpe en la cabeza deja inconsciente a la víctima

Tras el primer impacto, el agresor vuelve a atacar al menor, esta vez con una patada en la cabeza. El golpe provoca que el menor quede inconsciente sobre el pavimento, mientras el agresor también cae al suelo debido al líquido derramado en la zona.

En el video se aprecia que, tras la agresión, el hombre se retira momentáneamente y regresa al lugar acompañado de un perro.

Víctima intenta incorporarse sin éxito

Las imágenes muestran que, después del ataque, el menor intenta levantarse, pero no lo consigue debido al impacto recibido en la cabeza. El video ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han señalado la gravedad de la agresión.

Sin pronunciamiento oficial hasta el momento

Hasta ahora, autoridades no han emitido información oficial sobre la identificación o detención del agresor, ni sobre el estado de salud del menor.