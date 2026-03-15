CNDH emite recomendación por violencia obstétrica contra mujer indígena en Hidalgo

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CNDH emite recomendación por violencia obstétrica en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2026, en la que determinó que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud de Hidalgo incurrió en violencia obstétrica contra una mujer indígena otomí, lo que derivó en la pérdida de su bebé debido a una atención médica considerada deficiente.

De acuerdo con la Comisión Nacional, los hechos ocurrieron en el Hospital Rural No. 30 del IMSS ubicado en Ixmiquilpan, así como en el Hospital General del Valle del Mezquital, donde se brindó atención posterior a la paciente.

El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos, entre ellas el derecho a la protección de la salud materna, a una vida libre de violencia en su modalidad obstétrica, así como al acceso a la información en materia de salud y afectaciones al proyecto de vida de la víctima y su familia.

Mujer acudió al hospital con 38 semanas de embarazo

Según la investigación de la CNDH, el 10 de julio de 2023, la mujer acudió al Hospital Rural No. 30 con 38 semanas de gestación tras presentar pérdida transvaginal.

En el lugar fue revisada por una persona en servicio social, quien señaló que aún no iniciaba el trabajo de parto y solicitó que se le practicara un ultrasonido adicional.

Al día siguiente, la paciente regresó con el estudio y el personal médico le indicó que todo se encontraba en condiciones normales, por lo que fue enviada a su domicilio.

Posteriormente, la mujer acudió a un laboratorio particular para realizarse un ultrasonido obstétrico, cuyo resultado indicó la necesidad urgente de practicar una cesárea.

Con ese resultado, regresó nuevamente al hospital del IMSS, donde fue valorada por el mismo personal médico residente.

De acuerdo con la investigación, el médico señaló que “el peso del bebé no era fiable”.

Tras aproximadamente una hora de espera, se confirmó la muerte fetal.

La paciente fue obligada a firmar una autorización para procedimiento quirúrgico, sin que se le explicaran adecuadamente los riesgos o el proceso médico, y posteriormente fue trasladada al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente recibió atención.

CNDH detecta fallas en atención médica y pide reparar el daño

La CNDH concluyó que durante la atención en el hospital del IMSS se omitieron evaluaciones médicas necesarias para determinar el riesgo obstétrico de la paciente.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

Falta de supervisión médica al personal de servicio social

Omisión de pruebas para evaluar el bienestar fetal

Falta de realización de un perfil biofísico

No hospitalizar a la paciente pese a su condición

Asimismo, la Comisión señaló que en el Hospital del Valle del Mezquital el personal médico no documentó completamente las características del producto de la gestación, ni informó sobre estudios postnatales que permitieran determinar la causa del fallecimiento del bebé.

Ante estos hechos, el organismo solicitó a las autoridades del IMSS y de la Secretaría de Salud de Hidalgo implementar medidas de reparación del daño, que incluyan atención psicológica y/o tanatológica para la víctima y su familia.

Además, el IMSS deberá colaborar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y establecer programas de formación continua en derechos humanos y perspectiva de género para su personal médico.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal deberá dar seguimiento al procedimiento administrativo iniciado ante el órgano interno de control por las acciones y omisiones del personal involucrado.

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