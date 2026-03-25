Descubren altar tolteca con ofrendas con cráneos humanos en obras del tren CDMX-Querétaro

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Descubren altar tolteca con cráneos humanos en Tula. Foto: INAH

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron un altar tolteca con cráneos humanos durante los trabajos de salvamento arqueológico que se realizan en el trazo del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El hallazgo se registró en la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo, donde arqueólogos localizaron un momoztli, es decir, un altar ceremonial que permitirá ampliar el conocimiento sobre la antigua capital tolteca.

Descubren altar tolteca en obras del tren CDMX-Querétaro

De acuerdo con la información oficial, el vestigio corresponde a la fase Tollan (900-1150 d.C.) y fue localizado cerca del área conocida como Tula Chico, dentro de la zona de monumentos arqueológicos, a unos 300 metros de la barda perimetral.

El descubrimiento se realizó durante las labores de registro y excavación que forman parte del salvamento arqueológico en el derecho de vía del proyecto ferroviario. La Secretaría de Cultura indicó que este tipo de hallazgos permite proteger y estudiar vestigios históricos antes de continuar con las obras.

INAH halla altar durante obras del tren CDMX-Querétaro. Foto: INAH

Hallan cráneos humanos y restos óseos como ofrenda

Los arqueólogos informaron que el altar mide aproximadamente un metro por lado y presenta un sistema constructivo hecho con piedra careada, cantera y basalto. Durante la excavación también se localizaron restos óseos humanos colocados como parte de ofrendas.

Entre los hallazgos se encontraron cuatro cráneos humanos y huesos largos, posiblemente fémures, además de fragmentos de cerámica, navajillas de obsidiana y otros objetos que formaban parte del contexto ritual.

De acuerdo con el arqueólogo jefe de campo, los restos óseos estaban colocados en tres de los lados del altar, lo que permite suponer que en el cuarto lado también podrían existir elementos similares.

Vestigio data de la fase Tollan entre 900 y 1150 D.C. Foto: INAH

INAH señala que el hallazgo ayudará a entender la traza urbana de Tula

La Secretaría de Cultura indicó que el descubrimiento permitirá comprender mejor la traza urbana de la antigua ciudad tolteca, considerada una de las principales civilizaciones de Mesoamérica.

En el sitio también se localizaron restos de muros y otros elementos arquitectónicos, lo que sugiere que el altar se encontraba en el centro de un patio o un espacio relacionado con grupos de élite.

Los restos óseos serán enviados a un laboratorio especializado para determinar edad, sexo y posibles características de los individuos. Asimismo, las piezas de cerámica y otros materiales encontrados serán analizados y resguardados por especialistas del INAH.

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