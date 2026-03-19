10 Pueblos Mágicos para escapar esta Semana Santa

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Pueblos Mágicos, diversos climas. Foto: Shutterstock

Si dudas al pensar en vacaciones de Semana Santa porque llegan a tu mente imágenes de playas llenas, tráfico y altos precios, te traemos otra opción para que viajes. Nuestro país tiene 177 Pueblos Mágicos, algunos menos conocidos que otros, donde podrás elegir entre montañas, lagos, lugares con calor y hasta con clima fresco. Checa esta 10 opciones para que los contemples en tus vacaciones.

Bacalar, Quintana Roo

Calor más laguna de los 7 colores

Si quieres agua sin el caos de la playa, este destino es perfecto. Mundialmente conocido por su laguna de 7 colores. Kayak, hamacas sobre el agua y atardeceres inolvidables en este Pueblo Mágico.

Huamantla, Tlaxcala

Tradición y color, clima templado

Famoso por sus tapetes de aserrín y su identidad cultural, este Pueblo Mágico ofrece historia, gastronomía y un ambiente tranquilo ideal para pasear.

Zimapán, Hidalgo

Presa y cañones con calor + agua

Un destino poco explorado con aguas turquesa y paisajes imponentes. Ideal para kayak, lancha o desconectar.

Xilitla, San Luis Potosí

Surrealismo y selva. Húmedo + fresco

Entre niebla y vegetación, el Jardín Surrealista es sólo el inicio de la experiencia en este sitio diseñado por Edward James.

Salvatierra, Guanajuato

Historia colonial. Clima templado

Haciendas, templos y calles tranquilas para quienes buscan cultura sin multitudes.

Tecozautla, Hidalgo

Géiser y aguas termales. Destino con calor + agua

Relajación total entre balnearios y clima cálido, perfecto para un fin de semana largo.

Cuetzalan, Puebla

Neblina y tradición. Clima frío + húmedo

Uno de los destinos más auténticos, con cultura indígena viva y paisajes envueltos en neblina. Ideal para ecoturismo y conectar con la naturaleza.

Jalpan de Serra, Querétaro

Sierra Gorda. Clima templado + agua

Ríos, cascadas y misiones históricas lo convierten en un paraíso natural y corazón de la Sierra Gorda en Querétaro y además poco saturado e ideal para practicar el ecoturismo.

Creel, Chihuahua

Naturaleza y aventura

Puerta de entrada a la Sierra Tarahumara. Aquí puedes combinar descanso con paisajes espectaculares como barrancas, lagos y formaciones rocosas. No te pierdas el mirador más alto de México.

Comala, Colima

Calor y tradición

El “pueblo blanco” de México. Aquí el clima es cálido, ideal para relajarte con una bebida típica bajo sus portales.

¿Por qué elegir estos destinos en Semana Santa?

Evitas multitudes

Encuentras opciones más accesibles

Descubres lugares menos saturados

Puedes elegir clima según tu plan

¿Cuántos Pueblos Mágicos hay en México?

México cuenta actualmente con 177 Pueblos Mágicos, reconocidos por la Secretaría de Turismo de México por su riqueza cultural, histórica y natural.

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