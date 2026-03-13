Agua sucia afecta decenas de colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara

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El agua potable sale sucia en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Decenas de colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, enfrentan una grave problemática con el suministro de agua potable, que llega turbia, de color oscuro y con un fuerte olor fétido, similar al drenaje.

Vecinos de Guadalajara se quejan por agua potable sucia y pestilente

La situación, que se agravó desde inicios de año y se intensificó en las últimas semanas, ha obligado a miles de familias a suspender el uso del agua de la llave para consumo humano, higiene personal o preparación de alimentos, optando en su lugar por comprar agua purificada en garrafones o pipas, lo que representa un golpe significativo a su economía doméstica.

“Desde que se hizo un corte, a partir de aproximadamente hace dos meses, ha estado saliendo más sucia de lo normal; es un área en donde sí, muchas veces sale sucia, otras veces sale bien, pero últimamente se empezó a intensificar tanto el color como el olor. (…) pues el agua huele muy feo y afecta, a final de cuentas, a la clientela que anda aquí en el Centro”, comentó Carlos Fernández, una de las personas afectadas por la situación.

Vecinos se ven afectados por el agua sucia en Guadalajara

Las familias afectadas exigen soluciones urgentes a las autoridades, ya que han dejado de utilizar el agua contaminada para uso doméstico por el riesgo que ya detectaron.

“Sale como enlamada, como babosa, no sé, sale rara, y yo lo único que quiero es que alguien me resuelva. Yo con mi hijo gasté casi más de mil pesos porque se enfermó de la piel, por lo mismo de que el agua está saliendo contaminada”, explicó Bren Félix, otra de las afectadas.

Habitantes reportan que el líquido presenta color marrón o negro, sedimentos visibles y un hedor persistente.

Mientras las tarifas por el servicio de agua y alcantarillado se mantienen e incluso registran incrementos anuales, los afectados demandan respuestas inmediatas de las autoridades para garantizar el acceso a agua potable de calidad y evitar que esta crisis se profundice.

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