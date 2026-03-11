Puerto Vallarta retoma turismo tras operativo contra el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

A más de dos semanas del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, realizado en Tapalpa, Jalisco, autoridades estatales aseguraron que el turismo en Puerto Vallarta no resultó afectado. La secretaria de Turismo del estado, Michelle Fridman, afirmó que el destino recuperó su operación normal apenas 48 horas después de los hechos.

La funcionaria explicó que durante la situación los visitantes permanecieron seguros y que las actividades turísticas continuaron con normalidad en poco tiempo. Según la Secretaría de Turismo de Jalisco, la conectividad, movilidad, establecimientos y servicios del destino volvieron a funcionar con normalidad en cuestión de días.

Puerto Vallarta restableció su actividad turística en 48 horas

Michelle Fridman señaló que, aunque se registró un hecho relacionado con el operativo contra el “Mencho”, el destino reaccionó con rapidez.

“Sin duda sabemos que algo ocurrió hace dos semanas, pero el destino se restableció sumamente rápido. 48 horas después ya estábamos en completa operación normal en conectividad, movilidad, establecimientos y servicios”, declaró.

La secretaria también indicó que los turistas en Puerto Vallarta estuvieron resguardados durante todo el proceso y que no se reportaron afectaciones para los visitantes.

“Nuestros turistas estuvieron en todo momento seguros. El día de hoy tenemos un saldo completamente blanco con los turistas ante una situación que fue completamente inusual”, señaló.

Incluso durante los momentos más complicados, explicó que los visitantes se sintieron respaldados por la población y las autoridades locales.

“En las horas más complicadas se sintieron siempre arropados y resguardados por los vallartenses, por el gobierno y por las autoridades”, agregó.

Gala Vallarta-Riviera Nayarit 2026 busca fortalecer el turismo

En este contexto se realizó la inauguración de Gala Vallarta-Riviera Nayarit 2026, un evento que reúne a líderes del sector turístico para definir estrategias y acuerdos comerciales para los próximos meses.

Durante el evento participan más de 750 representantes del sector, entre compradores, aerolíneas y agencias de viajes, tanto de México como del extranjero.

De acuerdo con la secretaria de Turismo, este encuentro es clave para impulsar la promoción de los destinos y reforzar la actividad turística tras cualquier eventualidad.

Puerto Vallarta registró cifras récord de visitantes

El crecimiento turístico del destino también se refleja en las cifras recientes.

De acuerdo con datos presentados durante el evento, Puerto Vallarta cerró el año pasado con un récord de 6 millones 265 mil visitantes, lo que generó una derrama económica de 40 mil 924 millones de pesos.

Con estos resultados, autoridades estatales buscan mantener el posicionamiento del destino en el mercado turístico nacional e internacional.

La estrategia incluye fortalecer eventos como Gala Vallarta-Riviera Nayarit y mantener la promoción del destino en mercados clave.

