Capturan a mujer involucrada en asesinato de la regidora Blanca Álvarez en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco cae a mujer relacionada con el asesinato de regidora. Foto: Gettyimages

Autoridades de Jalisco detuvieron a una mujer presuntamente relacionada con el asesinato de la regidora Blanca Álvarez, edil del municipio de La Manzanilla de la Paz.

¿Qué se sabe de la detención en Jalisco?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Regional cumplimentaron una orden de aprehensión contra Blanca Lorena “N”, quien es investigada por su presunta participación en los hechos.

La regidora fue localizada sin vida el pasado 13 de febrero al interior de su camioneta, abandonada en una brecha del municipio de Teocuitatlán de Corona.

Los dictámenes forenses establecieron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación, por lo que la investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio, informó el Gobierno de Jalisco.

Con el avance de las indagatorias, el Ministerio Público identificó a Blanca Lorena “N” como posible partícipe, ya que presuntamente se reunió con la víctima antes de que se perdiera contacto con ella.

La orden de aprehensión fue ejecutada por policías de investigación en calles de la colonia El Charco, en el municipio de Mazamitla, donde fue detenida y puesta a disposición del juez que la requería.

Datos de Blanca Álvarez

Blanca Álvarez fue una política mexicana vinculada al ámbito municipal en el sur de Jalisco. Militante de Movimiento Ciudadano (MC), se desempeñó como regidora en el Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz.

Durante su encargo participó en comisiones relacionadas con la administración local, entre ellas comercio, mercados, vialidad, tránsito e igualdad de género.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.