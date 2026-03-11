turismo-cae-en-tequila-tras-hechos-violentos-en-jalisco

GENERANDO AUDIO...

En Tequila, Jalisco, el turismo sigue muy afectado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tequila, Jalisco, el Pueblo Mágico conocido por su bebida emblemática y su actividad turística vive semanas difíciles. Prestadores de servicios y comerciantes reportan una importante caída en la llegada de visitantes.

Aseguran que los hechos registrados en febrero generaron temor entre turistas y ya afectan la economía del municipio. Entre el 5 y el 22 de febrero se registró la detención de funcionarios municipales y días después los narcobloqueos tras la caída del “Mencho”.

“Todos la estamos pasando mal, pero hay unos más afectados que otros porque, pues, el único ingreso que tenemos es obviamente del turismo. Hoteles, restaurantes, bares, lo que son los camioncitos, fábricas, venta de tequila, tiendas que son de puro tequila, pues estas áreas son las más afectadas”, indicó Lorena Campa, guía de turistas en Tequila.

Reportan hasta 70% menos de ingresos

Octavio, comerciante en el municipio, calcula que sus ventas bajaron entre 60 y 70% en las últimas tres semanas, lo que afecta sus ingresos.

“Bueno, hemos tenido un descenso en las ventas de hace un par de semanas, casi tres. Yo creo que alrededor de un 60 o 70% de decremento. Pues, evidentemente mis ingresos, de manera directa, porque, pues, no tenemos manera de subsistir sin estos ingresos”.

Antes, explica, sus ingresos mensuales rondaban los 50 mil pesos. Ahora apenas alcanzan 15 mil.

Afirma que el problema no es la seguridad dentro del pueblo, sino la percepción de riesgo en los caminos que llevan a Tequila. Los arrestos y los bloqueos representaron, para la comunidad, un doble golpe.

Aunque dentro del pueblo no hubo enfrentamientos, en los accesos se incendiaron dos camiones. Ese día, algunos turistas incluso tuvieron que resguardarse.

Pero a pesar de este panorama, los visitantes dicen sentirse tranquilos y llaman a aprovechar para hacer recorridos, ya que no hay tanta gente.

“Claro que sí. Ahorita sería yo creo el mejor tiempo. Está solito y como les decimos a todos, que vengan y a disfrutar es el mejor tiempo del clima”, dijo Sergio Barajas, turista originario de Chicago.

Comerciantes y prestadores de servicios esperan que la percepción de seguridad mejore y que el flujo de visitantes regrese gradualmente a Tequila, donde gran parte de la economía depende del turismo.

