Transporte público en Jalisco costará 11 pesos desde abril; estudiantes tendrán tarifa preferencial

En Jalisco, la tarifa del transporte será de 11 y 5 pesos. Foto: Getty Images

El Gobierno de Jalisco fijó en 11 pesos la nueva tarifa del transporte público, la cual entrará en vigor a partir del 1 de abril, informó la Secretaría de Transporte de Jalisco.

Tarifa de 5 pesos para estudiantes en Jalisco

Como parte de la política tarifaria, los estudiantes podrán acceder a una tarifa preferencial de cinco pesos, siempre que acrediten su condición escolar y activen alguna de las tarjetas autorizadas para el descuento.

El gobernador Pablo Lemus, en un video difundido en sus redes, explicó que los alumnos podrán utilizar la tarjeta Mi Pasaje, la tarjeta Yo Jalisco o la Tarjeta Única al Estilo Jalisco para obtener el beneficio. Además, tras un diálogo con la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, también se aceptará la credencial estudiantil de la Universidad de Guadalajara, la cual cuenta con un chip compatible con el sistema de transporte.

“El objetivo es que las y los estudiantes de Jalisco puedan activar su tarifa preferencial de cinco pesos para el transporte público. No existe ningún condicionamiento, solo deberán acreditar que son estudiantes con su kárdex y su CURP y seguir el proceso habitual para activar el descuento”, señaló el mandatario.

De acuerdo con el gobierno estatal, el ajuste tarifario fue presentado durante una reunión de trabajo encabezada por el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, con concesionarios y representantes sindicales del sector.

En el encuentro se expusieron alternativas para aplicar subsidios a usuarios del transporte público, así como mecanismos de apoyo para transportistas ante la situación económica actual y el posible incremento en el precio de los combustibles.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán las mesas de diálogo con empresarios y representantes del sector para dar seguimiento a la implementación de la nueva política tarifaria en la entidad.

