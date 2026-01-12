Tarjeta Única en Jalisco inicia prerregistro: pasos para obtenerla y sus beneficios

GENERANDO AUDIO...

En Jalisco inició el prerregistro de la Tarjeta Única. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Jalisco inició el prerregistro de la Tarjeta Única, un instrumento que busca concentrar en un solo medio el acceso al transporte público, apoyos sociales y servicios financieros, con el objetivo de facilitar trámites y mejorar la experiencia de las y los jaliscienses.

De acuerdo con la información oficial, la Tarjeta Única permitirá a las personas usuarias manejar hasta tres saldos independientes. El primero estará destinado exclusivamente al pago de todas las modalidades del transporte público; el segundo funcionará como una tarjeta financiera para recibir apoyos de programas gubernamentales, realizar compras y efectuar depósitos o retiros; y el tercero operará como un apartado de ahorro con rendimiento.

¿Cómo realizar el prerregistro?

El prerregistro se habilitó en el sitio oficial al que se puede acceder directamente o mediante el código QR difundido por el Gobierno de Jalisco. Para completar este primer paso, las personas interesadas deberán contar con su INE, un teléfono celular y un domicilio en Jalisco.

Una vez enviada la información, las autoridades validarán los datos, proceso que puede tardar hasta una semana. Posteriormente, la persona recibirá un mensaje SMS con el que podrá ingresar nuevamente al portal para agendar una cita, seleccionar fecha y hora, e imprimir el acuse de recibo que llegará por correo electrónico.

El día de la cita, será necesario acudir al módulo asignado con el acuse impreso y una copia de la INE por ambos lados, documentos que se entregarán para recibir la Tarjeta Única.

Requisitos para el registro en línea

Para el trámite digital se solicitó la siguiente información y documentos:

Imagen de la INE por ambos lados

CURP

Correo electrónico

Teléfono celular personal

Domicilio en Jalisco

De manera opcional, se podrá adjuntar certificado de discapacidad, certificado de estudios o acta de nacimiento en el caso de menores de edad.

Documentación para la cita presencial

Para el público en general se deberá presentar:

Comprobante de cita

Copia de INE

En el caso de personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, además del comprobante de cita y la copia de la INE, se solicitará la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y llevar la tarjeta actual para su intercambio.

Vigencia del prerregistro

El Gobierno de Jalisco informó que el trámite es gratuito y que el prerregistro estará disponible hasta el 31 de marzo, periodo durante el cual las personas interesadas podrán iniciar el proceso para acceder a la Tarjeta Única.

