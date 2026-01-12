UdeG libera resultados de admisión para nivel medio superior y superior

GENERANDO AUDIO...

Aspirantes de medio superior y superior en Guadalajara. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Universidad de Guadalajara (UdeG) dio a conocer desde la medianoche de este lunes 12 de enero el dictamen de admisión para los aspirantes a los niveles medio superior y superior, correspondiente al calendario escolar 2026-A.

Los resultados están disponibles como un servicio a la comunidad universitaria a través del sitio oficial https://listas-primer-ingreso.udg.mx/, donde los aspirantes pueden verificar su estatus de ingreso.

Otras opciones de consultar resultados

De manera adicional, la UdeG informó que los resultados también pueden revisarse en los sitios oficiales de LEO y La Gaceta, así como mediante la aplicación Leo UdeG, disponible para dispositivos Android y Apple.

Otra alternativa es acudir directamente al plantel correspondiente, donde también se brinda orientación a los aspirantes.

¿Qué hacer si fuiste admitido?

En caso de obtener el estatus “ADMITIDO”, el aspirante recibirá un correo electrónico con información relevante sobre el proceso de ingreso. La universidad recomienda revisar tanto la bandeja de entrada como la de correos no deseados, para evitar perder notificaciones importantes.

Asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso deberán acceder y completar las actividades del Curso de Inducción, requisito previo al inicio de las clases.

Como parte del proceso, los alumnos podrán conocer a su coordinador o coordinadora y a sus compañeros durante la videoconferencia de inducción. Para ello, deberán revisar las fechas disponibles y seleccionar uno de los horarios asignados de acuerdo con su programa académico.

¿Qué pasa si no fuiste admitido?

Para quienes no hayan sido admitidos en la carrera o el programa solicitado, la Universidad de Guadalajara dará a conocer, a través de sus sitios oficiales y redes sociales, los cupos disponibles en otras opciones académicas.

En caso de no estar interesado en alguna alternativa, será necesario recoger los documentos personales, lo que permitirá al aspirante a participar nuevamente en futuras convocatorias.

La UdeG reiteró que toda la información oficial relacionada con el proceso de admisión se difunde únicamente a través de sus canales institucionales, por lo que se recomendó a los aspirantes a mantenerse atentos a sus plataformas oficiales.

