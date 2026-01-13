Caso Rancho Izaguirre: Guerreros Buscadores señalan filtraciones de la FGR al crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó que, en el caso del Rancho Izaguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) filtró información al crimen organizado, lo que podría permitir que los detenidos queden en libertad, además de que el lugar quedó en el olvido.

Colectivo pide respuestas a la autoridad

En un comunicado, el colectivo indicó que guardaron silencio para no entorpecer las investigaciones; sin embargo, lo único que recibieron fue silencio, mentiras y abandono.

“Guardamos silencio durante meses para no afectar investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuesta. Lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy, el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, hecho que se acredita con evidencias documentadas. Faltaron cateos, líneas de investigación y funcionarios por judicializar, aun existiendo elementos suficientes”.

En ese sentido, Guerreros Buscadores de Jalisco señalaron que los detenidos están apelando y podrían salir en libertad debido a la presunta filtración de información de la FGR al crimen organizado.

Además, indicaron que la carpeta que hicieron llegar a las autoridades no fue atendida, pues, aseguraron, todo se trató de una simulación.

Por último, reiteraron su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Presidenta, confiamos en usted. No permita que le sigan mintiendo ni que la verdad se entierre. Encabezar esta lucha no la debilita, la fortalece. La falta de acción también es una decisión y sus consecuencias quedarán en la historia”.

Rancho Izaguirre

El rancho Izaguirre, en Jalisco, fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y exterminio, operado presuntamente por el crimen organizado, de acuerdo con un informe del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y un análisis de imágenes satelitales realizado por el Centro de Investigación CICA.

El predio, de más de 10 mil metros cuadrados y ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue señalado por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

