Liberan a estudiantes de la UdeG tras protesta por el tarifazo. Foto:Omar Hernández

Cuatro jóvenes, entre ellos estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuperaron su libertad este domingo tras ser detenidos durante una manifestación contra el aumento a la tarifa del transporte público.

Detención de estudiantes durante manifestación por el tarifazo

Los jóvenes fueron interceptados por elementos de seguridad al término de la protesta. Durante el operativo, se realizó una redada en la que los manifestantes fueron trasladados bajo acusaciones de vandalismo y posesión de sustancias ilícitas. Las detenciones se dieron en el contexto del rechazo al incremento de la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos.

Intervención de la FEU para liberar a estudiantes de la UdeG

Tras las detenciones, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UdeG intervino para exigir la liberación de los jóvenes pertenecientes a su comunidad. La presidenta de la FEU, Fernanda Romero, señaló:

“En todo momento nos mantuvimos en contacto con las mamás de los involucrados y pues la verdad que para nosotros era prioridad que salieran lo antes posible”

Juez ordena la liberación por falta de elementos

Un juez de control desechó las imputaciones presentadas por la Fiscalía estatal y ordenó la libertad inmediata de los cuatro jóvenes, al determinar que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones formuladas.

Rechazo al aumento a la tarifa del transporte público continúa

Aunque el gobierno estatal y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) alcanzaron un acuerdo para que los estudiantes paguen una tarifa preferencial de 5 pesos, lo que representa un incremento de 25 centavos, diversos colectivos mantienen su rechazo al aumento a la tarifa del transporte público.

