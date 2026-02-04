Militares se enfrentan a presuntos huachicoleros en Zapopan

GENERANDO AUDIO...

Enfrentamiento entre Sedena y civiles armados en Zapopan. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene este miércoles sobre el corredor carretero hacia el municipio de Tala y zonas aledañas tras el enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con presuntos huachicoleros ocurrido en los límites de Zapopan.

Los hechos se registraron en la zona de ingreso al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), sobre la carretera a Nogales, cuando militares detectaron a sujetos sospechosos y se aproximaron para inspeccionarlos. Los individuos respondieron con disparos de arma de fuego.

Enfrentamiento y persecución por robo de combustible

Durante el intercambio de balas, uno de los agresores resultó herido de bala en el cuello y quedó tendido sobre el asfalto. Sus acompañantes huyeron en un vehículo Nissan Versa con dirección al municipio de Tala.

Las fuerzas de seguridad continuaron detrás de los agresores y más adelante, localizaron un automóvil volcado, presuntamente tras perder el control por el uso de ponchallantas. A pesar de la búsqueda inmediata, los otros sospechosos lograron escapar.

Operativo de seguridad en Zapopan y zonas aledañas

El operativo se reforzó con la llegada de más personal militar y agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes asumieron las investigaciones. El informe preliminar indica que los sujetos estarían vinculados al robo de combustible en la entidad. Las autoridades aseguraron dos vehículos relacionados con los hechos, así como casquillos percutidos que integran la carpeta de investigación.

Fuerzas de los tres órdenes de gobierno mantienen patrullajes intensos en la zona en busca de los prófugos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones adicionales ni avances en las averiguaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

.