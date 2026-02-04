Detienen a sospechoso de quemar autos en Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Operativo asegura a hombre relacionado con incendios. Foto: Fiscalía del Estado

Policías de Investigación de la Fiscalía del Estado detuvieron a un hombre por su posible relación con el incendio de vehículos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluidos los incidentes registrados el pasado fin de semana en la colonia Moderna.

Operativo de Fiscalía y aseguramiento de indicios

El detenido fue identificado como Medardo N, de 48 años, y fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP). Durante un operativo, realizado en el cruce de las avenidas Circunvalación Agustín Yáñez y Chapultepec, los agentes localizaron a un hombre que coincidía con las características descritas por las personas afectadas. El hombre fue presentado ante el Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para establecer si está vinculado con los incendios recientes en vehículos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Delitos imputados al sospechoso

Medardo “N”, quien aparentemente se encuentra en situación de calle, fue detenido por el delito de daño en las cosas y puesto a disposición del Ministerio Público para el seguimiento correspondiente. La Fiscalía estatal señaló que, con esta captura, se buscará determinar su responsabilidad en los incendios reportados recientemente, además de esclarecer el total de hechos delictivos.

Investigación de daños a vehículos en la colonia Moderna

Las autoridades explicaron que los operativos se realizaron como parte de la estrategia de prevención y persecución de delitos relacionados con daños en las cosas e incendios de vehículos en diferentes zonas de la ciudad. Se continúan recabando testimonios, evidencias y registros que permitan establecer la participación del detenido en los siniestros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Fiscalía mantiene investigación y deslinde de responsabilidades

La Fiscalía del Estado reiteró que su objetivo es esclarecer los incendios de vehículos en Guadalajara y garantizar el deslinde de responsabilidades. Las investigaciones incluyen análisis de los indicios, entrevistas a testigos y revisión de posibles vínculos del detenido con otros incidentes similares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







