Operación Enjambre: cae en Jalisco el alcalde de Tequila y tres funcionarios municipales

Cae alcalde de Tequila, Jalisco por corrupción. Foto: Cuartoscuro

La Operación Enjambre, estrategia federal contra redes de corrupción y posibles vínculos delictivos en gobiernos municipales, sumó nuevas detenciones tras la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, identificado como Diego “N”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, la detención se realizó en Jalisco como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales, derivado de denuncias ciudadanas y trabajos de investigación en curso.

Detienen también a funcionarios municipales

Durante la misma acción fueron asegurados tres servidores públicos del Ayuntamiento de Tequila, quienes ocupaban cargos clave dentro de la administración local:

Director de Seguridad Pública

Director de Catastro y Predial

Director de Obras Públicas

Las autoridades no detallaron públicamente los delitos específicos que se les imputan, pero señalaron que las detenciones forman parte del seguimiento a líneas de investigación abiertas dentro de la Operación Enjambre.

Operación Enjambre se extiende al Edomex

García Harfuch recordó que, en etapas previas de esta misma operación, ya habían sido detenidos tres presidentes municipales del Estado de México (Edomex), lo que marcó uno de los primeros golpes relevantes dentro de esta estrategia federal.

El funcionario destacó que las acciones se realizan con la participación de diversas instituciones:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Las dependencias mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles redes de operación entre autoridades locales y estructuras delictivas.

Continúan investigaciones

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre órdenes de aprehensión adicionales relacionadas con este caso.

La Operación Enjambre se mantiene activa y contempla el seguimiento de denuncias y labores de inteligencia en distintos puntos del país.

