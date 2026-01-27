Arranca entrega de la Tarjeta Única en Jalisco: así puedes obtenerla, no tiene costo

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta Única Jalisco. Imagen: Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que ya opera la primera etapa de entrega de la Tarjeta Única, con 11 módulos activos en distintos municipios del estado, donde la población puede acceder al pago electrónico en el transporte público. El objetivo es facilitar el uso de Mi Tren, Mi Macro y camiones con una sola tarjeta.

Actualmente, los módulos se ubican en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, así como en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande. Además, se anunció que el módulo de Tepatitlán de Morelos comenzará operaciones el 9 de febrero.

Entrega de la Tarjeta Única en Jalisco: módulos y requisitos

Para recibir la Tarjeta Única, es indispensable realizar un prerregistro en el sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Durante el trámite se solicita CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio en Jalisco. Tras la validación de los datos, la persona recibe un mensaje de texto para agendar su cita.

El gobernador, Pablo Lemus, aseguró que la tarjeta no tiene ningún costo para los jaliscienses y que además de contar con un subsidio importante, es para bancarización.

Cada día más jaliscienses se suman a la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.



Con casi 30 mil tarjetas entregadas y 300 mil registros, seguimos facilitando el acceso a apoyos, servicios y programas del Gobierno del Estado de forma simple, segura y gratuita. pic.twitter.com/3Lu7AcmT6u — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 26, 2026

El día asignado, se debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados. De manera opcional, en el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento, en el caso de menores de edad.

Las personas beneficiarias de programas como Mi Movilidad o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte deberán presentar también la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, además de su tarjeta vigente, para realizar el intercambio.

Para quienes no cuentan con acceso a medios electrónicos, el trámite puede realizarse en cualquiera de los 40 módulos distribuidos en la ciudad.

Cómo usar y recargar la Tarjeta Única

La Tarjeta Única se utiliza acercándola al lector al subir al transporte público. El sistema descuenta el saldo o aplica el beneficio asignado, como descuento, subsidio o gratuidad. Asimismo, las recargas pueden hacerse en módulos oficiales, estaciones de Mi Tren, Mi Macro y SITREN, así como en tiendas de conveniencia como OXXO y puntos autorizados.

Las autoridades recomiendan conservar la tarjeta en buen estado, revisar el saldo y reportarla en caso de pérdida. De esta forma, se evita el mal uso y se mantienen los beneficios activos.

