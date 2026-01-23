Transporte gratuito en Jalisco: requisitos para mantener el apoyo
De forma reciente, el Gobierno de Jalisco informó que los beneficiarios del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito deberán hacer un refrendo. Según lo señalado, el trámite tiene vigencia hasta el 28 de febrero y es obligatorio para conservar viajes sin costo en el primer semestre del 2026.
Asimismo, las autoridades de Jalisco invitaron a los participantes a realizar el trámite en tiempo y forma. De lo contrario, el apoyo podría ser suspendido temporalmente.
¿Cómo realizar el refrendo?
La información oficial indica que el refrendo se realiza en tres pasos:
- Actualización de datos personales.
- Realizar un pre-registro y agendar cita.
- Acude al módulo correspondiente con los documentos requeridos.
Documentos solicitados:
Dependiendo la situación de cada persona, para realizar el trámite se necesita la siguiente documentación:
- Identificación oficial.
- Comprobante de estudios.
- Constancia que acredite pertenencia a alguno de los sectores acreedores al apoyo.
Con el fin de evitar duplicidades y garantizar el apoyo a personas que cumplan con el programa, el Gobierno de Jalisco enfatizó que el trámite es obligatorio. De igual modo, el refrendo incluye la migración o actualización de beneficios a la Tarjeta Única.
¿Qué personas son acreedoras a este apoyo?
Como lo indica el programa, las personas que pueden acceder a él son: estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, así como personas en situación de vulnerabilidad.
Por último, el Gobierno de Jalisco invitó a la población a revisar el listado de beneficiarios, donde se nombra a los acreedores que hicieron correctamente el refrendo. Además, en dicha información se enlista a los nuevos beneficiarios.