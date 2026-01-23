UdeG ofrece cursos y talleres gratuitos para adultos mayores
El Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en coordinación con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), lanzó la convocatoria SUAM 2026-A, dirigida a personas adultas mayores de 60 años en adelante, interesadas en continuar aprendiendo y mantenerse activas.
El objetivo del programa es ofrecer espacios de formación flexibles, accesibles y sin exigencia de grado escolar o experiencia laboral, promoviendo una vejez activa y participativa.
Fechas y horarios de inscripción
Las inscripciones estarán abiertas del lunes 9 al miércoles 18 de febrero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
La lista completa de cursos disponibles se dará a conocer el domingo 8 de febrero por la tarde.
Más de 50 cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual
Para el calendario 2026-A, el SUAM ofertará 50 cursos y talleres gratuitos, de los cuales 35 serán presenciales y 15 virtuales, distribuidos en distintas sedes de la Red Universitaria de la UdeG.
Los cursos iniciarán el 3 de marzo y los únicos requisitos para inscribirse son:
- Tener 60 años o más
- Presentar una identificación oficial
Oferta académica diversa y práctica
La oferta incluye cursos como:
- Matemáticas
- Derechos del adulto mayor
- Salud cerebral
- Computación
- Inglés y Francés
- Uso de smartphone (diversos niveles)
Además de talleres como:
- Activación física
- Bonsái
- Huerto orgánico y fertilizantes
- Plantas medicinales
- Danza regional
- Dibujo, entre otros
Sedes del SUAM en Jalisco
Las actividades se desarrollarán en cinco sedes del estado:
- Área Metropolitana de Guadalajara: Liceo 210, Centro Histórico
- Ciudad Guzmán (Centro Universitario del Sur)
- Autlán de Navarro (Costa Sur)
- Lagos de Moreno (Los Lagos)
- Puerto Vallarta (Costa)
Educación, convivencia y comunidad
Autoridades del SUAM destacaron que, además del aprendizaje académico, uno de los mayores beneficios del programa es la convivencia y creación de lazos de amistad entre los participantes.
Desde su creación en 2013, más de 8 mil 500 adultos mayores han formado parte del SUAM, consolidándolo como un espacio clave de inclusión y aprendizaje permanente.
