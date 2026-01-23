UdeG ofrece cursos y talleres gratuitos para adultos mayores

GENERANDO AUDIO...

El Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en coordinación con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), lanzó la convocatoria SUAM 2026-A, dirigida a personas adultas mayores de 60 años en adelante, interesadas en continuar aprendiendo y mantenerse activas.

El objetivo del programa es ofrecer espacios de formación flexibles, accesibles y sin exigencia de grado escolar o experiencia laboral, promoviendo una vejez activa y participativa.

Fechas y horarios de inscripción

Las inscripciones estarán abiertas del lunes 9 al miércoles 18 de febrero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

La lista completa de cursos disponibles se dará a conocer el domingo 8 de febrero por la tarde.

Más de 50 cursos gratuitos en modalidad presencial y virtual

Para el calendario 2026-A, el SUAM ofertará 50 cursos y talleres gratuitos, de los cuales 35 serán presenciales y 15 virtuales, distribuidos en distintas sedes de la Red Universitaria de la UdeG.

Los cursos iniciarán el 3 de marzo y los únicos requisitos para inscribirse son:

Tener 60 años o más

Presentar una identificación oficial

Oferta académica diversa y práctica

La oferta incluye cursos como:

Matemáticas

Derechos del adulto mayor

Salud cerebral

Computación

Inglés y Francés

Uso de smartphone (diversos niveles)

Además de talleres como:

Activación física

Bonsái

Huerto orgánico y fertilizantes

Plantas medicinales

Danza regional

Dibujo, entre otros

Sedes del SUAM en Jalisco

Las actividades se desarrollarán en cinco sedes del estado:

Área Metropolitana de Guadalajara : Liceo 210, Centro Histórico

: Liceo 210, Centro Histórico Ciudad Guzmán (Centro Universitario del Sur)

(Centro Universitario del Sur) Autlán de Navarro (Costa Sur)

(Costa Sur) Lagos de Moreno (Los Lagos)

(Los Lagos) Puerto Vallarta (Costa)

Educación, convivencia y comunidad

Autoridades del SUAM destacaron que, además del aprendizaje académico, uno de los mayores beneficios del programa es la convivencia y creación de lazos de amistad entre los participantes.

Desde su creación en 2013, más de 8 mil 500 adultos mayores han formado parte del SUAM, consolidándolo como un espacio clave de inclusión y aprendizaje permanente.

