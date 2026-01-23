Nuevos micromódulos para Tarjeta Única en el Tren Ligero; conócelos
El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la habilitación de micromódulos para el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco en distintos puntos de las tres Líneas del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Ubicación de micromódulos para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco
Los micromódulos se encuentran distribuidos en las siguientes estaciones del Tren Ligero:
- Micro Módulo Juárez – Línea 1, Vía 1, salida a Pedro Moreno
- Micro Módulo Periférico Sur – Línea 1, Vía 1, a un costado de acceso
- Micro Módulo Tetlán – Línea 2, Vía 2, a un costado de acceso
- Micro Módulo Ávila Camacho – Línea 3, Vía 2, en pasarela de acceso a Líneas 1 y 3.
- Micro Módulo San Juan de Dios – Línea 2, Vía 1, en el vestíbulo
- Micro Módulo Arcos de Zapopan – Línea 3, en pasarela
- Micro Módulo Periférico Norte – Línea 1, a un costado de acceso
- Micro Módulo Central de Autobuses – Línea 3, a un costado de acceso
Prerregistro y orientación en micromódulos
Los usuarios interesados en la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco pueden acudir a los micromódulos para recibir asistencia sobre el prerregistro y resolver dudas sobre los servicios que ofrece la tarjeta de débito. El personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) proporcionará información sobre cómo aprovechar los beneficios y garantizar el uso correcto en el transporte público de Guadalajara.
Beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco
La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permite:
- Acceder a la tarifa de 11 pesos en todo el sistema de transporte público
- Obtener apoyos del Gobierno de Jalisco
- Descuentos en multas y recargos
Además, ofrece servicios financieros adicionales:
- Retiro de efectivo en cualquier cajero automático de la RED
- Recepción de remesas de manera fácil y segura
- Posibilidad de acceder a créditos revolventes
