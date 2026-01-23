Nuevos micromódulos para Tarjeta Única en el Tren Ligero; conócelos

GENERANDO AUDIO...

Habilitan micromódulos de Tarjeta Al Estilo Jalisco. Foto: Gobierno de Jalisco

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la habilitación de micromódulos para el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco en distintos puntos de las tres Líneas del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Ubicación de micromódulos para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Los micromódulos se encuentran distribuidos en las siguientes estaciones del Tren Ligero:

Micro Módulo Juárez – Línea 1, Vía 1, salida a Pedro Moreno

– Línea 1, Vía 1, salida a Pedro Moreno Micro Módulo Periférico Sur – Línea 1, Vía 1, a un costado de acceso

– Línea 1, Vía 1, a un costado de acceso Micro Módulo Tetlán – Línea 2, Vía 2, a un costado de acceso

– Línea 2, Vía 2, a un costado de acceso Micro Módulo Ávila Camacho – Línea 3, Vía 2, en pasarela de acceso a Líneas 1 y 3.

– Línea 3, Vía 2, en pasarela de acceso a Líneas 1 y 3. Micro Módulo San Juan de Dios – Línea 2, Vía 1, en el vestíbulo

– Línea 2, Vía 1, en el vestíbulo Micro Módulo Arcos de Zapopan – Línea 3, en pasarela

– Línea 3, en pasarela Micro Módulo Periférico Norte – Línea 1, a un costado de acceso

– Línea 1, a un costado de acceso Micro Módulo Central de Autobuses – Línea 3, a un costado de acceso

Prerregistro y orientación en micromódulos

Los usuarios interesados en la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco pueden acudir a los micromódulos para recibir asistencia sobre el prerregistro y resolver dudas sobre los servicios que ofrece la tarjeta de débito. El personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) proporcionará información sobre cómo aprovechar los beneficios y garantizar el uso correcto en el transporte público de Guadalajara.

Beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco permite:

Acceder a la tarifa de 11 pesos en todo el sistema de transporte público

en todo el sistema de transporte público Obtener apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Además, ofrece servicios financieros adicionales:

Retiro de efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recepción de remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

