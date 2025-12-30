Alberto Prieto Valencia, el comerciante ejecutado a bordo de un Lamborghini en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Autoridades identificaron como Alberto Prieto Valencia, comerciante, a la persona que murió tras un ataque armado en la zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan, Jalisco. La víctima viajaba a bordo de un Lamborghini Urus.

¿Quién era Alberto Prieto, asesinado en Jalisco?

En un encuentro con varios medios, el secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que la víctima del lujoso Lamborghini era un comerciante de la Central de Abasto.

“Hasta el momento, la información preliminar que tenemos es de dos personas occisas, una escolta y, al parecer, un personaje de nombre Alberto… que era bodeguero del mercado de Abasto”, destacó Salvador Zamora en un encuentro con varios medios.

Lo que se sabe es que la víctima era comerciante en la Central de Abasto de la zona en Jalisco y, según reportes en redes sociales, también era líder transportista.

Prieto Valencia era, además, dueño y fundador de la empresa de transporte Odal, que inicio en el 2002, según la página oficial de la compañía, la cual afirma que está “dedicada al transporte terrestre con cajas secas, refrigeradas, plataformas para trasportación de contenedores en todo el territorio nacional”.

Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado tras el ataque armado en el que murió el empresario Alberto Prieto Valencia.

¿Cómo fue el ataque en el que murió Alberto Prieto?

El ataque que cobró la vida del empresario y uno de sus escoltas; además, habría dejado herida a su hija. Todo comenzó luego de que un grupo de sujetos armados interceptó el vehículo de alta gama en el que viajaba Prieto Valencia.

Tras la agresión, los escoltas del comerciante repelieron el ataque, desatando una intensa balacera.

Luego de un largo intercambio de balas, los agresores huyeron de la zona. Elementos policiales aseguraron una camioneta Lamborghini Urus y una Yukon, ambas de modelos recientes y con impactos de armas de grueso calibre.

Después del ataque armado, se desplegó un operativo para dar con los responsables del homicidio del comerciante en Jalisco.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la intensa balacera.

