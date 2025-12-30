GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó como supervisor honorífico del Tren Interoceánico, según confirmó el propio exmandatario durante una conferencia matutina en Palacio Nacional el 5 de julio de 2024. La información vuelve a tomar relevancia tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas.

Desde Palacio Nacional, AMLO aclaró que su hijo no tenía un cargo formal ni recibía salario, y que su participación fue únicamente de carácter honorífico.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, dijo entonces el expresidente.

Y añadió que se haría cargo de la fábrica de chocolates que tenía en sociedad con su hermano Andrés. “Él se va a hacer cargo y me puse contentísimo, porque pobres de los hijos, ¿no?, se desquitan con ellos, y ellos tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”.

Qué se sabe del descarrilamiento en Oaxaca

De acuerdo con el informe presentado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), el accidente ocurrió en la Línea Z, ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, cuando cuatro vagones se salieron de las vías.

Los daños más graves se concentraron en los dos primeros vagones.

El primero cayó a un talud de más de seis metros

El segundo quedó parcialmente suspendido

En el tren viajaban 250 personas:

9 fueron atendidas en el lugar

109 recibieron atención hospitalaria

44 permanecen hospitalizadas

Investigación y seguros del Tren Interoceánico

Las autoridades informaron que la caja negra del tren, conocida como Pulser, quedó bajo cadena de custodia. Este dispositivo permitirá analizar velocidad, frenado y maniobras previas al descarrilamiento.

La Semar confirmó que el Tren Interoceánico cuenta con dos pólizas de seguro:

Una para pasajeros

Otra para infraestructura ferroviaria

Las investigaciones continúan en coordinación con la FGR, la SICT y autoridades estatales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.