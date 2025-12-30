GENERANDO AUDIO...

Predicciones para el 2026. Foto: Reuters

A días de que concluya el año, brujos y chamanes peruanos presagiaron la caída del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y una enfermedad grave de Donald Trump en el 2026.

Reunidos en la playa de Agua Dulce, en el distrito limeño de Chorrillos, una docena de chamanes realizaron rituales de Año Nuevo con hojas de coca, incienso, calaveras, flores y antorchas, frente al océano Pacífico.

Predicciones sobre líderes mundiales

Durante el ritual, los chamanes colocaron sobre la arena fotografías de figuras políticas internacionales, entre ellas:

Nicolás Maduro , presidente de Venezuela

, presidente de Venezuela Donald Trump , presidente electo de Estados Unidos

, presidente electo de Estados Unidos Vladimir Putin , presidente de Rusia

, presidente de Rusia Xi Jinping , presidente de China

, presidente de China Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

El chamán Juan de Dios García aseguró que en 2026 el gobierno de Nicolás Maduro llegará a su fin.

“En 2026, vemos derrotado al señor Nicolás Maduro, y va a salir huyendo de Venezuela”, afirmó.

En cuanto a Estados Unidos, el mismo chamán señaló que Donald Trump enfrentaría una enfermedad grave durante el próximo año.

“Estados Unidos que se prepare porque va a caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump”, proclamó García.

Entre los pronósticos con tono más optimista, el chamán aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania concluirá en 2026.

“Veo que el conflicto (…) va a terminar, van a levantar la bandera de la paz”, afirmó.

En el plano local, los brujos también dieron su visión sobre las elecciones generales de abril.

García manifestó que una mujer y hombre definirán la presidencia en un balotaje y vaticinó que la candidata de derecha Keiko Fujimori ganará los comicios.

“La mujer sueña con gobernar Perú”, destacó.

