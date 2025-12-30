Detienen a otra persona por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

Un detenido más tras el asesinado del exalcalde, Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, informó que las autoridades le notificaron la detención de una persona más relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde del municipio, ocurrido el 1 de noviembre.

De acuerdo con la edil, con este nuevo arresto suman ocho personas detenidas por el caso. Entre ellas se encuentran siete elementos que fungían como guardaespaldas, además del nuevo implicado recientemente asegurado.

Detenido estaría relacionado con la planeación del crimen

En entrevista, Grecia Quiroz explicó que el nuevo detenido habría participado en un grupo de WhatsApp, donde presuntamente se planeó el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

“Hasta ahora me han comentado que han detenido a una persona más que estaba implicada en el grupo de WhatsApp”, señaló la presidenta municipal.

Hechos posteriores al asesinato de Carlos Manzo

Tras el homicidio de Carlos Manzo, también se informó que Víctor Manuel “N”, presunto autor material, fue abatido en el lugar de los hechos. De acuerdo con los reportes, esta persona fue asesinada con la misma arma utilizada en el ataque contra el exalcalde.

Autoridades continúan con las investigaciones

La alcaldesa de Uruapan señaló que espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades vuelvan a comunicarse con ella para informarle sobre nuevos avances, en coordinación con la Fiscalía correspondiente.

