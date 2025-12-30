Noticias de hoy 29 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de diciembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Ataque en Venezuela

Estados Unidos destruyó un muelle utilizado presuntamente por el narco en Venezuela. Es el primer ataque terrestre de Trump en América Latina.

Rescatan último cuerpo

Esta mañana fue rescatado el último cuerpo de los 13 fallecidos en el descarrilamiento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Enfrentamiento en Jalisco

Una balacera entre civiles armados en Zapopan, Jalisco, dejó como saldo 5 heridos y 3 personas muertas, entre ellas, un menor de edad.

Violencia en Sinaloa

La violencia continúa en Sinaloa. Durante el fin de semana, hubo al menos 12 asesinatos, privaciones de la libertad y el hallazgo de restos humanos.

Alcoholímetro en CDMX

Un total de mil 125 personas han sido arrestados durante 16 jornadas del alcoholímetro decembrino en Ciudad de México que opera las 24 horas.

