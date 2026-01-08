GENERANDO AUDIO...

Robo de cable en Jalisco deja siete detenidos. Foto: Omar Hernández

Las autoridades estatales y municipales intensificaron los patrullajes policiales en Guadalajara tras detectar la actividad delictiva en la colonia Miravalle, al sur de la capital de Jalisco, donde detuvieron a siete sujetos que sustraían de manera ilícita alrededor de 400 metros de cableado valuado en 3 millones de pesos (mdp).

Patrullajes policiales detectan robo de cable en Guadalajara

El robo de cable fue detectado cuando elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de calzada Independencia y Artes Plásticas. Durante el patrullaje, los oficiales observaron a siete sujetos que actuaban de forma sigilosa en las inmediaciones de las instalaciones de una empresa de telecomunicaciones.

Colonia Miravalle, punto del operativo en Jalisco

En el sitio se localizaron dos camionetas que presuntamente serían utilizadas para la huída, las cuales ya estaban cargadas con el cable sustraído. El material corresponde a cerca de 400 metros de cable, con un peso aproximado de una tonelada y media y valuado en aproximadamente 3 millones de pesos

