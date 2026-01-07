GENERANDO AUDIO...

Fiscalía investiga secuestro ligado a “gota a gota”. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía de Jalisco confirmó este martes, la localización con vida de cinco personas de origen colombiano que habían sido privadas de su libertad en un fraccionamiento del municipio de Tonalá, en la zona metropolitana de Guadalajara. Las víctimas son una mujer, dos hombres y dos menores de edad, entre ellos un bebé de un año.

Posible vínculo con red de préstamos “gota a gota”

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la privación de la libertad podría estar relacionada con la operación de estos esquemas financieros ilegales:

“Estaban dentro de este mismo sistema de créditos por goteo y que los levantaron para cobrar ese recurso”, declaró el gobernador, al referirse a las investigaciones que también consideran la posible participación de una red identificada como “El Prieto”.

Conexión con hechos violentos en Guadalajara

Este incidente guardaría conexión con hechos violentos recientes en la zona metropolitana de Guadalajara, como el homicidio de un comerciante de la Central de Abastos, ocurrido en Zapopan junto a su hija y un escolta, así como otra agresión armada contra una persona de nacionalidad colombiana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El gobernador de Jalisco hace llamado a Migración

El gobernador de Jalisco llamó a la Federación a implementar filtros más estrictos en el ingreso de personas con antecedentes delictivos:

“Que por ahí de Navidad fue baleado otro colombiano que tenía muchos antecedentes, estuvo allá en el hospital Country 2000 y que al día… bueno, el mismo día que lo dieron de alta regresó a Colombia, entonces lo que estamos pidiendo al Instituto Nacional de Migración es reforzar las medidas de seguridad de las personas que ingresen al país”

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.