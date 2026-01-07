Localizan sanos a cinco jóvenes que se fugaron en Ixtlahuacán de los Membrillos

GENERANDO AUDIO...

Localizan a menores que se fugaron en Ixtlahuacán de los Membrillos. Foto: Especial

Este martes, las autoridades estatales de Jalisco confirmaron que localizaron a cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años, tras los reportes de desaparición en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Se trata de Luis Fernando González Ramírez, Andy Gael Castro Rodríguez, Cristopher Abraham Flores Rodríguez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández y Alexander Ortega Vázquez.

Las autoridades reintegraron a los menores con sus familias después de confirmar que se ausentaron de manera voluntaria. Si bien la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas de localización esta mañana, los familiares ya habían presentado las denuncias entre el 3 y el 4 de enero.

Los adolescentes fueron hallados en un albergue de la zona de Buenavista, en aparente buen estado de salud. Asimismo, las autoridades descartaron cualquier vínculo con reclutamiento forzado o la comisión de delitos durante su ausencia, y señalaron que no fueron víctimas de ningún ilícito.

Actualmente, personal especializado atiende el caso y entrevista al entorno familiar para identificar qué motivó la salida voluntaria de los adolescentes.

Autoridades investigan otro caso de desaparición

En un caso paralelo, las autoridades informaron que buscan a dos hermanas, de 14 y 17 años, quienes escaparon del Hogar Cabañas el pasado 29 de diciembre. Según los reportes, las menores viajaron a Zacatecas tras el reciente fallecimiento de su abuela. De este modo, el hospicio presentó la denuncia correspondiente ante la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.