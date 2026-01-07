CJNG ejecutó a empresario del Mercado de Abastos; hubo 2 mil 200 disparos

GENERANDO AUDIO...

Zona del ataque a Alberto Prieto Valencia. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Jalisco confirmó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejecutaron al empresario bodeguero Alberto Prieto Valencia durante un ataque armado en el Mercado de Abastos de Guadalajara, donde se dispararon alrededor de 2 mil 200 cartuchos y quedaron ocho vehículos abandonados.

CJNG ejecutó a empresario en Mercado de Abastos

De acuerdo con autoridades estatales, el ataque ocurrió cuando sicarios del CJNG se enfrentaron a los escoltas del empresario, lo que derivó en una intensa balacera. En el lugar se localizaron miles de casquillos y varios vehículos utilizados por los agresores, quienes lograron huir tras dispersarse en diferentes puntos del área metropolitana.

El fiscal de Jalisco, Salvador González, informó que Alberto Prieto Valencia tenía antecedentes penales, por lo que se investiga su actividad y si mantenía vínculos con grupos criminales, a fin de establecer el móvil del homicidio.

“Esta persona tenía algunos antecedentes penales. Es de lo que está investigando, su actividad, en lo que se dedicaba, si tiene alguna relación con este o con otros grupos… esa es parte ya, de la investigación para poder identificar el móvil por cuál lo privaron de la vida… lo que a nosotros nos corresponde, pues es investigar y tratar de resolver el homicidio”, Salvador González, fiscal de Jalisco

El fiscal precisó que se ha mantenido comunicación con autoridades federales, el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad federal.

Las autoridades estatales justificaron el tiempo de respuesta al señalar que fue necesario desplazarse en convoy para evitar bajas entre los elementos de seguridad. También explicaron que no hubo detenidos debido a que los agresores se dispersaron en distintos vehículos tras el ataque.

Autoridades no descartan complicidad

El coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, señaló que no se descarta una posible complicidad policiaca, aunque afirmó que actualmente existe un déficit en los estados de fuerza de las corporaciones, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata en hechos de alto impacto.

“Sigue siendo insuficiente los estados de fuerza de las instituciones policiales. Esa es una realidad. Sigue siendo insuficiente, hoy por hoy, y por más esfuerzos que han hecho todas las instituciones, particularmente Zapopan y Guadalajara a propósito del asunto, del crecimiento de sus estados de fuerza, de su equipamiento sigue siendo insuficiente”, Roberto Alarcón, coordinador Estratégico de Seguridad

La Fiscalía aseguró que no realizará una investigación específica para determinar si existieron facilidades policiacas o de autoridades que permitieran la ejecución del empresario.

Además, destacaron que el empresario tenía antecedentes por robo a transporte de carga y se revisa su posible relación con rifas colombianas, como parte de las líneas de investigación.

