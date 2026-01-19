Cae el “Chimba Dan”, presunto extorsionador de comerciantes en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Detienen al “Chimba Dan”. Foto: Omar Hernandez

Un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno derivó en la detención de Daniel “N”, alias el “Chimba Dan”, un migrante de origen colombiano señalado por extorsionar a comerciantes en el estado de Jalisco.

La captura se realizó tras un reporte ciudadano, que permitió ubicar al presunto delincuente cuando realizaba cobros bajo amenazas, presuntamente relacionados con préstamos y rifas colombianas, un método de extorsión detectado en diversas zonas del país.

Así fue el operativo para su detención

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Cuéllar, en el municipio de Guadalajara. Al sitio arribaron elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno, quienes identificaron a un sujeto que coincidía con las características descritas en la denuncia.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por los oficiales tras una breve persecución. Durante el despliegue participaron elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Autoridades confirman extorsión mediante rifas y préstamos

Un elemento de seguridad de Jalisco explicó que la detención se enmarca dentro de un operativo interinstitucional contra la extorsión, enfocado en desarticular redes que operan mediante amenazas vinculadas a supuestas rifas y préstamos ilegales.

Las autoridades reiteraron que este tipo de prácticas afectan principalmente a pequeños y medianos comerciantes, quienes son presionados para realizar pagos bajo intimidaciones.

Situación migratoria irregular del detenido

Durante la inspección, el detenido presentó una credencial de identificación expedida por autoridades colombianas, por lo que se solicitó de inmediato la verificación de su estatus migratorio ante el Instituto Nacional de Migración.

“Con el operativo interinstitucional contra extorsiones mediante supuestas rifas y préstamos, elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con Guardia Nacional, Defensa y el Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron a un sujeto que presuntamente estaba implicado en la gestión de cobros mediante amenazas” mencionó el elemento de Seguridad de Jalisco.

Tras la revisión, el INM confirmó que Daniel “N” no cuenta con registro de estancia legal en México, por lo que además de los señalamientos por extorsión, enfrenta un proceso administrativo por su situación migratoria irregular.

Queda a disposición del Ministerio Público

El “Chimba Dan” fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica, tanto por los delitos de extorsión como por las faltas a la legislación migratoria.

Las autoridades de seguridad señalaron que las investigaciones continúan, e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión, con el fin de prevenir este tipo de delitos en Jalisco.

