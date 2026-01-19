Verificación vehicular en Jalisco: ¿Quiénes no la pagan en 2026?

GENERANDO AUDIO...

La verificación vehicular en Jalisco en 2026 será gratuita para los automovilistas que cumplan con el pago del refrendo vehicular 2026, de acuerdo con el esquema anunciado por las autoridades estatales. Bajo este modelo, quienes cubran el refrendo anual ya no deberán pagar por separado el trámite de verificación, siempre y cuando realicen ambos procesos dentro del mismo ejercicio fiscal.

El programa se enmarca en una estrategia de simplificación administrativa y cumplimiento vehicular, mediante el esquema denominado Refrendo y Verificación Increíble 2026, el cual integra beneficios económicos y descuentos. El objetivo es incentivar el pago oportuno del refrendo y reducir el rezago en obligaciones vehiculares, sin modificar los criterios ambientales de la verificación.

¿Cómo funciona la verificación vehicular gratis en Jalisco?

El programa establece que el pago del refrendo vehicular 2026 cubre automáticamente el costo de la verificación vehicular en Jalisco, por lo que no se genera un cobro adicional al momento de agendar la cita. Los montos definidos son:

Mil pesos para automóviles

600 pesos para motocicletas

Además, quienes realicen el pago en línea durante enero y febrero de 2026 obtendrán un 5% de descuento, mientras que el esquema contempla hasta 60% de reducción en multas y recargos para quienes tengan adeudos previos y se regularicen dentro del plazo establecido por la autoridad estatal.

¿Qué deben hacer los automovilistas para acceder al beneficio?

Para obtener la verificación vehicular gratuita en 2026, los propietarios de vehículos deben cubrir primero el refrendo anual y posteriormente programar su cita en la plataforma oficial de Verificación Responsable, ingresando los datos de sus placas conforme al calendario correspondiente. La verificación seguirá siendo obligatoria, pero sin costo adicional para quienes ya hayan pagado el refrendo.

El pago del refrendo debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco, lo que permite que el sistema valide automáticamente el derecho al subsidio de verificación. En ejercicios anteriores, programas similares incluyeron cambios de placas; sin embargo, para 2026 el beneficio central es la eliminación del pago separado de la verificación.

¿Quiénes sí deberán pagar la verificación vehicular?

Las personas que no cubran el refrendo vehicular 2026 deberán pagar el costo regular de la verificación al momento de agendar su cita, ya que no contarán con el subsidio integrado al programa. Además, el incumplimiento del refrendo puede derivar en multas, recargos y restricciones administrativas para circular con documentación vencida.

Las autoridades recordaron que la verificación continúa siendo un requisito obligatorio, independientemente de si se accede o no al beneficio económico, por lo que exhortaron a los automovilistas a realizar sus trámites en tiempo y forma.

