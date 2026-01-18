Hombre queda atrapado en bote basura por sacar cartones; ve imágenes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Protección Civil Guadalajara

Un hombre quedó atrapado en uno de los contenedores de reciclaje ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Elementos de Protección Civil y Bomberos ayudaron a liberar a esta persona. Imágenes de este inusual evento circulan en redes sociales y han generado diversas reacciones.

Hombre queda atrapado en contenedor de basura, en Guadalajara

Durante la madrugada del pasado viernes, se recibió el reporte de unapersona atrapada en uno de los contenedores de reciclaje punto limpio, ubicado en el cruce de Belén y Tenerías, en la colonia El Retiro, en Guadalajara. A su ayuda acudieron integrantes de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el hombre que rescataron era una persona en situación de calle, de aproximadamente 45 años, que se metió al bote para sacar cartones que pudiera vender.

Para sacarlo del contenedor de reciclaje, Protección Civil de Guadalajara utilizó equipo hidráulico, comúnmente conocido como las “quijadas de la vida”. El hombre en situación de calle fue rescatado con éxito; tras una revisión médica se detectaron lesiones leves en su cuerpo, principalmente en la espalda, que no ameritaban tratamiento médico.

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales y rápidamente se viralizó. Muchas personas se tomaron con humor lo ocurrido, incluso mencionaron que una ves más, México venció a la IA.

