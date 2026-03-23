Capacitan en España a policías de Jalisco en desactivación de explosivos rumbo al Mundial 2026

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Foto: Especial

Elementos policiacos de las Fuerzas estatales de Jalisco regresaron este fin de semana de España, donde recibieron entrenamiento intensivo por parte de la Policía Nacional, en técnicas para desactivación de artefactos explosivos improvisados y protocolos operativos aplicados en escenarios reales.

Durante una semana, seis elementos del Escuadrón estatal TEDAX, quienes son Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos – Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico, perfeccionaron sus conocimientos y habilidades sobre explosivos instruidos por el personal español experto, como parte del entrenamiento en torno al Mundial FIFA 2026, donde Jalisco será una de las sedes.

“España vivió muchos años de terrorismo con los ETAs. Ellos nos enseñaron sus técnicas de como atacan un explosivo, sus protocolos y, a su vez, nos involucraron en sus prácticas, el último día fue una práctica interesante para nosotros porque ellos tienen otro tipo de sistema y protocolos a los de nosotros, lo cual los absorbimos y los vamos a replicar para nuestros demás elementos”

Luis Arturo González Piñón / comandante del escuadrón TEDAX

El adiestramiento incluyó el manejo de equipo especializado como robots de intervención, trajes antibombas y herramientas de vanguardia para la localización, manejo y neutralización segura de dispositivos explosivos sin detonarlos.

Estos conocimientos se replicarán entre los elementos de la Policía de Jalisco, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta en situaciones de riesgo que van desde la detección y desactivación de explosivos caseros o industriales hasta el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Los elementos de la Policía de Jalisco se preparan en diversos temas de seguridad, en torno a la llegada de miles de visitantes para presenciar las actividades de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se realizará durante los próximos meses de junio y julio.

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