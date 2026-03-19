Destruyen fichas de desaparecidos en Guadalajara, mientras cerca del Estadio Akron han hallado 250 bolsas con restos

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Borran fichas de desaparecidos en Guadalajara. Foto: Omar Hernández.

Por las madrugadas, en la zona metropolitana de Guadalajara, grupos de personas sin identificación visible retiran, destruyen o pintan las fichas de personas desaparecidas colocadas en espacios públicos.

Retiran fichas de desaparecidos en Guadalajara

Apenas este domingo, el Colectivo de Búsqueda Luz de Esperanza colocó una tanda de fichas de búsqueda. Pero ahora los activistas aseguran que las retiran, destruyen o pintan, acciones que se intensifican conforme se acerca la Copa Mundial de futbol, sobre todo en Zapopan, una de las sedes donde pretenden ocultar la grave crisis de desapariciones que afecta al estado.

“Cada que quitan o pintan una cédula de búsqueda, le están quitando una oportunidad a esa personita, que está plasmada en esa cédula de identificación, la oportunidad de ser buscada o de que alguien la pueda reconocer y le pueda dar información a la misma autoridad”, señala Héctor Flores, representante del Colectivo Luz de Esperanza.

Los colectivos enfatizan que las fichas se colocan exclusivamente en objetos urbanos, sin dañar edificios históricos, viviendas ni propiedades privadas.

“No hay ninguna ficha de búsqueda pegada en la cantera, o que esté dañando la propiedad del Estado. Las fichas de búsqueda están pegadas en los bolardos, en los postes que están hacia el exterior; esto sólo demuestra una falta de empatía total y soberbia terrible ante los miles de familias en todo el país que estamos buscando a un familiar desaparecido“, agrega el activista.

Cada semana, los colectivos colocan alrededor de 3 mil fichas nuevas; una cifra que representa sólo una fracción mínima del total de personas desaparecidas en el estado.

“De manera oficial tenemos en Jalisco, de manera oficial, una cifra de 16 mil 70 personas desaparecidas. Los colectivos manejamos otras cifras: podrían ser entre 22 hasta 26 mil personas desaparecidas sólo en el estado de Jalisco, esto se da principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero es algo que está sucediendo en todo el estado”, dice Héctor Flores.

Encuentran fosa cerca del Estadio Akron

A pocos metros del estadio sede en Jalisco se localiza la fosa “Las Agujas”, donde colectivos han localizado más de 250 bolsas con restos humanos, en un predio de más de 20 hectáreas ubicado en el municipio de Zapopan.

El sitio, ubicado en las inmediaciones del Estadio Akron, sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, se ha convertido en uno de los hallazgos más significativos y extensos en la entidad, tanto por su tamaño como por la cantidad de restos recuperados.

Las autoridades habrían cerrado el caso sin completar las excavaciones en sitios señalados previamente por los activistas como posibles positivos.

Aunque los buscadores aclaran que no se oponen al Mundial de futbol, anunciaron que llevarán a cabo manifestaciones para visibilizar la crisis.

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