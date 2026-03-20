Jalisco, segundo lugar en Inversión Extranjera, con más de mil 256 mdd en 2025

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Inversión Extranjera en Jalisco captó más de mil 200 mdd. Foto: Gobierno de Jalisco

Jalisco se posicionó como el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, al captar mil 256.22 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE).

Tan solo en el cuarto trimestre de 2025, el estado registró 221.97 millones de dólares, consolidando su lugar como uno de los destinos más atractivos para el capital extranjero en México.

Jalisco supera promedio nacional en crecimiento de inversión

El desempeño de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Jalisco se ubicó por encima de la tendencia nacional. Mientras que en el país la captación de capital extranjero creció 10% anual, en la entidad el incremento fue de 14%.

Este resultado refleja un mayor dinamismo económico, en un contexto global marcado por la relocalización de cadenas productivas y la competencia entre estados por atraer nuevas inversiones.

Nuevas inversiones y reinversión impulsan llegada de capital

Aunque la reinversión de utilidades concentra la mayor parte de la IED —lo que indica que las empresas ya instaladas deciden permanecer y expandirse—, el rubro de nuevas inversiones destacó en 2025.

Este segmento registró un crecimiento de 51% respecto al año anterior, lo que evidencia la llegada de nuevas empresas al estado.

Manufactura lidera; turismo y servicios diversifican economía

En el análisis sectorial, las industrias manufactureras se mantienen como uno de los principales motores de atracción de inversión.

A la par, sectores como turismo y servicios continúan fortaleciendo la diversificación económica de Jalisco.

EE. UU., Alemania y Japón lideran inversión en el estado

A nivel internacional, Estados Unidos, Alemania y Japón se consolidan como los principales países inversionistas en Jalisco, lo que refleja su integración en cadenas globales de valor.

En un entorno donde la competencia por atraer capital es cada vez más intensa, Jalisco envía señales de confianza, estabilidad y crecimiento, consolidándose como un nodo estratégico para la inversión extranjera en México.

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