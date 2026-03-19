CFE anuncia corte de luz de 8 horas en zona hotelera sur de Puerto Vallarta

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Corte de electricidad en Puerto Vallarta durará 8 horas. Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado de energía eléctrica de ocho horas que afectará este jueves 19 de marzo a residentes y turistas de la zona hotelera sur de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la interrupción del servicio comenzará a las 08:00 horas y concluirá alrededor de las 16:00, debido a trabajos de mantenimiento técnico en la subestación “El Nogalito”.

Corte de luz afectará zona hotelera sur de Puerto Vallarta

El apagón programado impactará principalmente a Mismaloya, Boca de Tomatlán y Las Ánimas, además del residencial Conchas Chinas, ubicados en la zona sur del destino turístico.

Según el reporte de la División de Distribución Jalisco de la CFE, la suspensión del servicio es necesaria para realizar labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica que abastece a esa región.

La empresa señaló que estas acciones forman parte de un plan anual de mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Apagón también impactará zonas de Cabo Corrientes

La CFE informó que la interrupción del servicio también se extenderá hacia algunas áreas del municipio de Cabo Corrientes, que dependen de la línea eléctrica conectada a la subestación El Nogalito.

De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos buscan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y fortalecer el suministro en Puerto Vallarta y localidades cercanas.

Recomiendan tomar previsiones durante la suspensión

Ante el corte programado, se recomienda a las familias evitar planear actividades que requieran refrigeración constante, como la conservación de alimentos perecederos durante el periodo sin energía.

El personal técnico prevé restablecer el servicio eléctrico alrededor de las 16:00 horas, una vez concluidas las labores de mantenimiento en la subestación.

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