Perritos rescatados cruzan México rumbo a familias que ya los esperan en EE. UU.

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70 perros rescatados van de México a EE. UU. para ser adoptados. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, un total de 70 perros rescatados de distintas regiones de México emprendieron un viaje rumbo a Estados Unidos a bordo del autobús adaptado conocido como “Dog-timus Prime”, que hizo escala en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El traslado forma parte de un esfuerzo conjunto de organizaciones animalistas que buscan dar una segunda oportunidad a caninos en situación de calle.

Viajan desde varios estados del país

De acuerdo con Román Esquivel, integrante de la organización Perrísimos, los perros provienen de distintas ciudades como Cancún, Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guadalajara, Puerto Vallarta y Zona del Lago de Chapala.

El destino final incluye ciudades como Chicago y Nueva York, donde ya los esperan familias adoptivas.

La mayoría ya tiene hogar

Activistas explicaron que familias adoptaron previamente a la mayoría de los perros, gracias a que organizaciones internacionales difundieron sus historias y fotografías.

Esto permite que los animales lleguen directamente con una familia, reduciendo su tiempo en refugios.

Logística y cuidados

El traslado se planeó durante meses y cuenta con estrictas medidas como:

Revisiones veterinarias previas

Supervisión constante durante el viaje

Presencia de una veterinaria a bordo

Personal encargado del bienestar de los animales

El proyecto es coordinado por organizaciones como Amor Sin Raza y Riviera Rescue, responsables de la logística del autobús.

El “Dog-timus Prime” representa una alternativa para perros rescatados que difícilmente encontrarían hogar en México, conectándolos con redes de adopción en el extranjero.

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