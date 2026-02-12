Captan a regidora de Ocotlán golpeando a mono araña

GENERANDO AUDIO...

Mono araña en evento cultural en Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La asistencia de un mono araña a un evento cultural en el municipio de Ocotlán, Jalisco, generó indignación luego de que en redes sociales se difundiera un video donde se observa a la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC), interactuando con el ejemplar y dándole manotazos para controlarlo.

El hecho ha provocado reacciones de usuarios y organizaciones defensoras de los animales, debido a que el mono araña (Ateles) es una especie protegida en México y su tenencia está prohibida, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, se encuentra catalogado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN).

Tenencia de monos araña está prohibida en México

La NOM-059-SEMARNAT establece que las especies de flora y fauna silvestres en riesgo y prohíbe su captura, posesión, transporte y exhibición sin los permisos correspondientes.

En el caso del mono araña, su manejo solo está permitido para instituciones autorizadas, como centros de conservación, investigación o rescate.

La presencia del primate en un evento público, así como su interacción con asistentes, podría representar una falta administrativa o un posible delito ambiental, dependiendo de las condiciones en que el ejemplar fue trasladado y exhibido.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han iniciado una investigación por estos hechos.

Regidora fija postura tras difusión del video

Luego de la polémica, la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez difundió un posicionamiento en el que reconoció que su actuación no fue adecuada.

En su declaración, explicó que durante el evento observó que uno de los asistentes llevaba consigo al mono y que, por su afinidad con los animales, se acercó para interactuar con él y cargarlo por un momento. Posteriormente, aceptó que se trató de una acción incorrecta, especialmente al tratarse de un evento público.

La funcionaria aclaró que el ejemplar no es de su propiedad, que no estuvo bajo su cuidado y que no existió intención de exhibirlo o utilizarlo como atracción. También expresó que lamenta lo ocurrido y agradeció los señalamientos realizados de manera respetuosa sobre la importancia de actuar con mayor responsabilidad.

Exigen intervención de autoridades ambientales

Tras la difusión del material, usuarios en redes sociales han solicitado la intervención de las autoridades ambientales para verificar la procedencia del animal y determinar si se incurrió en alguna violación a la legislación vigente en materia de protección a la fauna silvestre.

Especialistas han reiterado que el contacto directo con especies protegidas, además de ser ilegal, puede representar riesgos tanto para los animales como para las personas, debido al estrés, posibles agresiones o transmisión de enfermedades.

Hasta ahora, el ayuntamiento de Ocotlán no ha emitido una postura institucional sobre el caso.

