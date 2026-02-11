Hasta 45 grados: lluvias y calor sorprenderán a Oaxaca este 12 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Lluvias y calor en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los meteorólogos mexicanos, este jueves 12 de febrero de 2026 habrá lluvias en el estado de Oaxaca, pero también calor con temperaturas de hasta 45 grados centígrados.

Clima en Oaxaca: lluvias aisladas y calor

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada de este jueves se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados en el estado de Oaxaca.

Sin embargo, con el transcurrir de las horas, también se reportarán lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en esta entidad, además de viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, principalmente en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Pero la gran sorpresa del clima en Oaxaca es que también habrá calor, pues se registrarán temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, sobre todo en la costa e istmo.

Foto: Cuartoscuro

¿Por qué habrá lluvias y calor en Oaxaca al mismo tiempo?

Los meteorólogos explican que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, originarán las lluvias aisladas en Oaxaca.

Mientras que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del país, como en este estado.

¡Ojo! Advirtieron que a pesar de esto, durante la mañana y noche, prevalecerá el viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en el istmo y golfo de Tehuantepec.

