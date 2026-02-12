Ciudadana estadounidense muere atropellada en el Centro Histórico de Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Muere ciudadana de EE.UU. por atropellamiento en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortéz

Una mujer de nacionalidad estadounidense murió tras ser atropellada por una pipa que transportaba agua en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, confirmaron autoridades estatales.

Víctima vacacionaba en la capital oaxaqueña

La víctima fue identificada como Carol Eagan, de 82 años, originaria de Washington D. C., quien se encontraba de vacaciones desde hace cinco días en la capital del estado. El accidente ocurrió en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Fiallo, a dos calles del zócalo de Oaxaca.

Conductor detenido y bajo investigación

El conductor del vehículo, identificado como Jonatan Bielma Mújica, se entregó de manera voluntaria a las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que permanece detenido mientras se define su situación jurídica.

Apoyo consular y trámites de repatriación

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, quienes establecieron contacto con el Consulado de Estados Unidos para brindar apoyo en los trámites correspondientes a la recuperación del cuerpo y su repatriación.

Testigos señalan retraso en atención de emergencia

Testigos del hecho lamentaron la tardanza de los servicios de emergencia, señalando que la ambulancia habría demorado alrededor de una hora en llegar al sitio, cuando la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía estatal difundió la imagen del conductor detenido y reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer las responsabilidades del caso.

