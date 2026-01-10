GENERANDO AUDIO...

Mono araña ataca a dueña de tiendita. Foto: Gettyimages

Un mono araña fue captado en video mientras agredía a una mujer dentro de una tienda de abarrotes en Comitán, Chiapas, luego de escapar presuntamente de una vivienda cercana. El incidente generó alarma entre vecinos y personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los reportes, el animal silvestre cruzó la calle tras saltar sobre el cofre de un vehículo y caminar erguido hasta ingresar al establecimiento, donde atacó a la dueña del comercio, quien comenzó a pedir auxilio.

Video muestra el momento de la agresión dentro del local

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el mono araña entra a la tienda y se dirige hacia la parte posterior del local. Momentos después, se escuchan gritos de la mujer, quien reaccionó al verse sorprendida y atacada.

Durante el altercado, una menor de edad que se encontraba en el lugar corrió riesgo de ser lesionada, aunque el animal no la agredió directamente. El mono saltó sobre el mostrador y posteriormente salió del establecimiento, causando pánico entre los presentes.

Dueña del animal fue confrontada por la comerciante

Tras la agresión, al lugar acudió la presunta dueña del mono, a quien la comerciante le reclamó las lesiones sufridas. La mujer afectada señaló que el animal le desgarró el brazo, mientras exigía que se hiciera responsable de lo ocurrido.

De acuerdo con los testimonios, la propietaria del animal respondió que iría a encerrar al mono y se retiró del sitio. La dueña del comercio advirtió que, de no asumir la responsabilidad, daría aviso a la policía.

Autoridades atienden a persona lesionada

Personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III informó que atendió de manera oportuna a la persona lesionada por la mordedura del mono araña.

Según reportes locales, se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica y se inició la aplicación del esquema de vacunación antirrábica humana, con el objetivo de garantizar la seguridad y recuperación de la afectada tras el altercado con el mono.

