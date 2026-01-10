GENERANDO AUDIO...

El “parce”, identificado como presunto extorsionador. Foto: FGE Jalisco

Un ciudadano colombiano identificado como Daniel “N”, de 26 años, conocido como “El Parce”, fue detenido este viernes en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y municipales. El sujeto es señalado como presunto líder de una célula criminal vinculada a extorsión, juegos ilegales y esquemas de préstamos “gota a gota”.

La captura ocurrió en la colonia Valle de los Molinos, tras una serie de denuncias anónimas que alertaron a las autoridades sobre la presencia de máquinas tragamonedas ilegales y personas sospechosas en la zona.

El “Parce” fue detenido en Valle de los Molinos

El despliegue de seguridad se llevó a cabo en el cruce de la calle Martel y la avenida Valle de Zapotlán, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Policía Metropolitana y la Comisaría de Zapopan.

Como parte del operativo, las autoridades utilizaron drones de vigilancia, lo que permitió ubicar al objetivo. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue interceptado minutos después.

Lo vinculan con juegos ilegales, extorsiones y “gota a gota”

De acuerdo con información preliminar, “El Parce” operaba mini casinos callejeros mediante máquinas tragamonedas, además de estar relacionado con rifas colombianas y esquemas de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, prácticas asociadas con extorsión y cobros violentos.

Durante la detención, los agentes aseguraron diversos objetos presuntamente utilizados para la operación de estas máquinas de juego.

Queda a disposición del INM

Al momento de la intervención, Daniel “N” confirmó ser de origen colombiano, pero no pudo acreditar su estancia legal en México, por lo que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación jurídica.

Tras la detención, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo de vigilancia en la zona, con el objetivo de desarticular células delictivas dedicadas principalmente a la extorsión y otros delitos relacionados en el municipio de Zapopan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.