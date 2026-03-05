Rancho Izaguirre: a un año del hallazgo del centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro.

Hoy se cumple un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ocurrido el 5 de marzo de 2025, cuando se reveló que el inmueble era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que localizó en el lugar restos humanos, cientos de pertenencias, indicios de cremaciones y un campo de entrenamiento, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación sobre el uso del predio por parte de la organización criminal liderada entonces por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

A un año de su hallazgo, el caso del Rancho Izaguirre ha derivado en detenciones, procesos judiciales y diligencias periciales que continúan en desarrollo.

Rancho Izaguirre: descubrimiento del predio

El 5 de marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se dieron cita en el Rancho Izaguirre, predio de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, ubicado en el municipio de Teuchitlán, la región Valles de Jalisco, tras recibir una denuncia anónima.

En el lugar encontraron:

Cientos de prendas de vestir

Decenas de pares de zapatos

Objetos personales

Restos humanos

Restos humanos calcinados

Indicios de hornos crematorios

Campo de entrenamiento

Tras el hallazgo, autoridades federales y estatales iniciaron trabajos periciales en el terreno. A pesar de que la Fiscalía del Estado de Jalisco negó la existencia de hornos, confirmó el hallazgo de áreas excavadas y restos óseos bajo tierra.

Posteriormente, autoridades federales señalaron que las investigaciones apuntaban a que el sitio fungía como un centro de adiestramiento y reclutamiento del CJNG.

Detenidos por el caso Rancho Izaguirre

Las investigaciones derivaron en diversas detenciones relacionadas con la operación del Rancho Izaguirre. Entre los implicados se encuentran personas señaladas por reclutar o participar en actividades vinculadas con el predio.

En las primeras etapas de la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR), quien atrajo el caso dado la relevancia y mediático, informó la detención de al menos 15 personas.

Entre los principales detenidos se encuentran:

José Gregorio Lastra Armida , alias el “Lastra”, detenido el 20 de marzo de 2025. Señalado como presunto responsable del reclutamiento de personas para centros de adiestramiento del CJNG

, alias el “Lastra”, detenido el 20 de marzo de 2025. Señalado como presunto responsable del reclutamiento de personas para centros de adiestramiento del CJNG Exalcalde de Teuchitlán , José Ascensión Murguía Santiago, detenido el 3 de mayo de 2025. Señalado por presuntos vínculos con el CJNG y conocimiento de las actividades en el Rancho Izaguirre

, José Ascensión Murguía Santiago, detenido el 3 de mayo de 2025. Señalado por presuntos vínculos con el CJNG y conocimiento de las actividades en el Rancho Izaguirre Alma Rosa Rivera Martínez, alias la “Leona”, detenida el 21 de febrero de 2026. Señalada como presunta reclutadora para el CJNG y pareja de José Gregorio Lastra Armida

Además de estos casos, autoridades informaron sobre la detención de otras personas presuntamente relacionadas con la operación del predio.

Entre los procesados se encuentran:

José Antonio “N”

Rubén “N”

Gabriel “J”

Abril “N”

Las autoridades los investigan por delitos relacionados con desaparición cometida por particulares, homicidio y posesión de armas.

¿Cómo va la investigación del Rancho Izaguirre?

Las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre continúan bajo la coordinación de la FGR.

Los objetos y evidencias recuperadas en el predio, incluidos los artículos personales localizados durante las primeras búsquedas, se encuentran aún bajo el análisis de peritos y ministerios públicos.

Parte de estas pertenencias se encuentran resguardadas por autoridades mientras se analizan posibles coincidencias con reportes de personas desaparecidas.

De manera paralela, colectivos de búsqueda han solicitado que se realicen pruebas periciales y análisis de ADN en los objetos y restos encontrados para determinar si están relacionados con casos de desaparición.

A un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre, las investigaciones continúan abiertas y con procesos judiciales en curso contra varios de los detenidos.

