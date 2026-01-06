Refuerzan patrullajes de búsqueda de cinco adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Buscan a cinco adolescentes desaparecidos en Ixtlahuacán. Foto: Gobierno de Jalisco

La desaparición de adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, activó un operativo de búsqueda por parte de la Fiscalía de Jalisco tras el reporte de cinco menores de entre 14 y 15 años no localizados en la región de la Ribera de Chapala.

Desaparición de adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos

Los jóvenes fueron vistos por última vez en la colonia Buenavista. Según las fichas oficiales, Andy Gael Castro Rodríguez, de 14 años, y Luis Fernando González Ramírez, de 15 años, fueron reportados como desaparecidos el sábado 3 de enero. Un día después, el domingo 4 de enero, se registró la no localización de Alexander Ortega Vázquez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, ambos de 14 años, así como de Cristopher Abraham Flores Gómez, de 15 años.

Fiscalía de Jalisco refuerza operativo de búsqueda

La Fiscalía de Jalisco informó que el operativo de búsqueda incluye recorridos terrestres en comunidades cercanas, revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como patrullajes en municipios vecinos.

Llamado a la ciudadanía en Jalisco

Autoridades estatales y colectivos de búsqueda hicieron un llamado a la población de Jalisco para aportar cualquier información que ayude a la localización de los cinco menores.

